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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۰
ورزش » ساير

چین و کره جنوبی دو طلای روز نخست را کسب کردند

2 روز نخست از دومین مرحله رقابت‌های گرندپری در سال ۲۰۲۶ با قهرمانی دو تکواندوکار از کره جنوبی و چین به پایان رسید

جوان آنلاین: این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور ۲۸۴ تکواندوکار از ۴۸ کشور به میزبانی کره جنوبی در شهر موجو آغاز شد. در روز نخست تکواندوکاران اوزان نخست المپیکی به مصاف هم رفتند که در بخش مردان میزبان طلا گرفت و در بخش زنان هم چین صاحب این مدال شد.

در وزن ۵۸- کیلوگرم ۳۱ تکواندوکار به مصاف هم رفتند. سه تکواندوکار کره‌ای به همراه «ویتو»‌ی ایتالیایی به نیمه نهایی این وزن رسیدند که در نهایت «جون سئو بائه» قهرمان آسیا و جهان از کره جنوبی بعد از برتری برابر دو قهرمان ۲۰۲۵ جهان به نشان طلا دست یافت. «تائه جون پارک» دیگر هموطن او نقره گرفت. «ویتو» که در گرندپری رم طلا گرفته بود به همراه «سئو اینسو» نفر یک رنکینگ هم برنز گرفتند.

در این وزن «جعفر» اردنی با طلای آسیا، ابوالفضل زندی از کشورمان با طلای جهان و آسیا، «گاشیم» آذربایجانی با مدال برنز جهان از جمله چهره سرشناسی بودند که از دست یابی به مدال بازماندند.

در بخش دختران هم «فو گیسائلو» از چین بعد از طلای تورنمنت آزاد زنان چین، در این رقابت‌ها نیز همه رقبا را با قدرت شکست داد و طلائی دیگر را به نام خود ثبت کرد. «یون لیو» از چین تایپه به نشان نقره دست یافت و مدال برنز را هم «جینگ یو» از چین و «کومارتیوا» از قزاقستان به خود اختصاص دادند.

رقابت‌های گرندپری از سری مسابقات (G ۶) است و به نفراتی که مدال طلا کسب می‌کنند ۶۰ امتیاز، مدال نقره ۳۶ امتیاز و نفرات سوم هم ۲۱.۶ امتیاز تعلق می‌گیرد

برچسب ها: چین ، کره جنوبی ، مدال طلا
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