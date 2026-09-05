روسیه: اعضای گروه۲۰ خواستار پایان جنگ آمریکا علیه ایران هستند

جوان آنلاین: آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه عصر شنبه در گفتوگو با خبرگزاری تاس عنوان کرد: شرکتکنندگان در نشست وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در شهر اشویل واقع در ایالت کارولینای شمالی آمریکا درباره تاثیر جنگ ایالات متحده علیه ایران بر اقتصاد جهانی بحث و گفتوگو و از حل سریع آن حمایت کردند.
وزیر دارایی روسیه با طرح این سوال که آیا در این نشست که از تاریخ ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر (۹ الی ۱۰ شهریور ماه) برگزار شد، رویدادهای مربوط به ایران مورد بحث قرار گرفت یا خیر، اظهار کرد: این موضوع، از جمله به ابتکار کشورهای غربی در چارچوب بحث در مورد وضعیت اقتصادی جهانی مطرح شد. واضح است که همه نگران وضعیت تنگه هرمز، حجم عرضه نفت از کشورهای خلیج فارس و قیمت انرژی هستند.
سیلوانوف افزود: ما در مورد در دسترس بودن منابع انرژی و کودها که تولید آنها تا حد زیادی به مواد اولیه انرژی وابسته است، بحث کردیم. برای کشورهای واردکننده، هرگونه اختلال در عرضه، خطری جدی برای ثبات اقتصادی و مالی ایجاد میکند. افزایش قیمت انرژی فشار بیشتری بر بودجههای ملی وارد میکند. بنابراین، شرکتکنندگان در این نشست از حلوفصل سریع این جنگ حمایت کردند.
او در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه روسیه و ایالات متحده باید همکاری خود را در حوزههای اقتصادی و تجاری توسعه دهند، گفت: درک این نکته مهم است؛ اختلافات سیاسی، مسائل اقتصادی و تجاری را نفی نمیکند. بنابراین، ما باید به دنبال راهحل باشیم و همکاری را در جایی که به منافع مشترک خدمت میکند، توسعه دهیم.