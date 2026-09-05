مسکو خبر داد: آزادسازی یک شهرک و انهدام ۷۶۳ پهپاد اوکراینی طی یک روز

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: شهرک کورتوکا در دونتسک توسط نیرو‌های مسلح روسیه آزاد شده است.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: ۷۶۳ پهپاد اوکراینی و ۷ بمب هدایت شونده هوایی و یک موشک هیمارس طی شبانه روز با موفقیت منهدم شده‌اند.

از سوی دیگر، لئونید پاسچنیک، رئیس منطقه لوهانسک نیز امروز شنبه گزارش داد که، طی شبانه‌روز گذشته بر اثر حملات نیرو‌های اوکراینی، ۵ نفر از جمله یک نوجوان کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.