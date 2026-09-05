ژنرال «برهان» به اریتره رفت

جوان آنلاین: ژنرال «عبدالفتاح برهان» رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش سودان به اسمره رفت تا با «ایسایاس افورکی» رئیس جمهور اریتره درباره تقویت روابط دوجانبه گفتوگو کند.
به گزارش تسنیم، ژنرال برهان ۲۷ مردادماه گذشته با ورود به اریتره با رئیس جمهور این کشور درباره گسترش روابط جانبه به ویژه در زمینههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف روند نبرد ارتش علیه نیروهای واکنش سریع به همراه سایر تحولات منطقهای را مورد بررسی قرار دادند.
شورای حاکمیتی سودان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ژنرال برهان با هدف تقویت روابط دوستانه با ارتیره وارد اسمره شد تا در خصوص هماهنگیهای مشترک دو کشور و تقویت روابط دوجانبه با رئیس جمهور ارتیره گفتوگو کند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، با شعله ور شدن آتش جنگ بین ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان، روابط سیاسی و امنیتی خارطوم- اسمره گسترش یافت.
از آنجایی که اریتره بیش از ۶ هزار کیلومتر مرز مشترک با سودان دارد، نقش مهمی در بحران داخلی سودان ایفا میکند.