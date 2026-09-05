جوان آنلاین: آیت‌الله سید یاسین الموسوی با بیان اینکه، عراق امروز با بحران در شفافیت و مشخص بودن برنامه دولت جدید رو‌به‌رو است، گفت: دولت‌سازی نباید به‌خودی‌خود هدف باشد، بلکه باید با تحقق عدالت همراه شود؛ زیرا دولتی که بدون عدالت اداره شود، هدف و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.

به گزارش تسنیم، وی درباره پیامد‌های بحران اقتصادی بر جامعه هشدار داد و اظهار داشت: کاهش قدرت خرید مردم سبب رکود و تعطیلی بخش‌های گسترده‌ای از بازار شده است و کالا‌ها و خدماتی که چند سال پیش در زمره نیاز‌های عادی یا حتی کالا‌های لوکس محسوب می‌شدند، امروز برای بخش قابل توجهی از مردم عراق دست‌نیافتنی شده‌اند.

الموسوی افزود: تداوم فقر و مشکلات معیشتی، آثار خود را بر زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز بر جای گذاشته و موجب افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده است.

از سوی دیگر، این عالم مبارز از عملکرد برخی سیاستمداران عراقی انتقاد کرد و گفت: برخی از آنان به شیوه‌ای عادت کرده‌اند که بر اساس آن، در برابر بحران‌ها و فشار‌ها عقب‌نشینی و با شرایط همراهی می‌کنند و پس از برطرف شدن بحران، بار دیگر همان رویکرد گذشته را در پیش می‌گیرند.

وی با اشاره به درخواست‌های پیشین مرجعیت عالی دینی برای تغییر این الگوی سیاسی، بر ضرورت انتخاب چهره‌ها و شخصیت‌های جدیدی تأکید کرد که مردم پیش از این تجربه منفی و نامطلوبی از عملکرد آنان نداشته باشند.

امام جمعه بغداد تصریح کرد: ملت آگاه نباید تنها سکوت اختیار کند، بلکه باید سخن بگوید، حقوق خود را مطالبه و مسئولان را مورد بازخواست قرار دهد. وی خواستار تلاش جمعی، تحت هدایت مرجعیت عالی دینی، برای ایجاد رهبری سیاسی آینده‌ای شد که از دانش، عدالت و توانایی اداره کشور و اصلاح وضعیت موجود برخوردار باشد.

الموسوی همچنین با انتقاد شدید از آنچه وابستگی برخی سیاستمداران به آمریکا خواند، تأکید کرد:ب تصمیم‌گیری درباره مسائل مرتبط با حاکمیت عراق، از جمله موضوع انحصار سلاح در دست دولت، باید یک مسئله داخلی و عراقی باشد و نباید تحت تأثیر دیکته‌ها و فشار‌های خارجی قرار گیرد.

وی درباره پیامد‌های تحویل سلاح نیز هشدار داد و با طرح این پرسش که چه کسی «مصلحت عراق» را تعیین می‌کند، درباره این نگرانی ابراز داشت که چنین اقدامی در ادامه به فشار‌هایی علیه فرماندهان مقاومت و مجاهدان منجر شود و دامنه آن به تغییر ماهیت، ساختار فرماندهی، رویکرد و فرهنگ دینی الحشدالشعبی نیز کشیده شود.

امام جمعه بغداد در پایان خطبه خود تأکید کرد: مشکل اصلی عراق نه سلاح است و نه نفت، بلکه «حاکمیت و استقلال تصمیم سیاسی» است. وی خواستار تشکیل دولتی شد که واقعاً دولت مردم باشد، برای نجات شهروندان و تحقق عدالت تلاش کند و از وابستگی به قدرت‌های خارجی دور باشد.

الموسوی در پایان سخنان خود همچنین بر ضرورت اصلاح وضعیت کشور، حاکمان و ملت تأکید کرد و خواستار آن شد که مردم عراق به تمامی حقوق خود دست یابند و این کشور بتواند تصمیم‌گیری و حاکمیت مستقل خود را، دور از دخالت‌های خارجی، بازیابد.