جوان آنلاین: به نقل از تراستد ریویوز، این نمایشگاه که زمانی بر نمایش محصولات خانگی هوشمند تمرکز کرده بود اکنون به یک رویداد عمومیتر تبدیل شده است. در این نمایشگاه محصولات مختلفی رونمایی شده که برخی از آنها در زیر آمدهاند:
به گزارش مهر، یک دستگاه تهویه هوا به نام Levoit Elva ۳۰۰ X در این نمایشگاه رونمایی شده که به طور خاص برای اتاق خواب طراحی شده و مجهز به سیستم هوشمندی است که نسبت به ذرات هوابرد در حال تغییر واکنش نشان میدهد.
دیگر محصول عرضه در این نمایشگاه یک حلقه هوشمند به نام EvobeingR ۱ است که دادهها را به چشم اندازی تبدیل میکند که کاربر میتواند براساس آنها عمل کند. این حلقه پارامترهای معمول را میسنجد و در مرحله بعد دادههای جمع آوری شده رابه چهار وضعیت تقسیم میکند و در نهایت توصیههای شخصی سازی شده برای بهبود ارائه میدهد.
شرکت Reolink در این نمایشگاه جدیدترین دوربین امنیتی خانه خود را به نمایش گذاشته است. این دوربین از پوشش دوگانه بهره میبرد و همزمان به یک دوربین واید با وضوح ۴ K و یک دوربین Pan-Tilt با وضوح ۳ K مجهز است. قابلیت SyncTrack تصاویر ضبطشده توسط هر دو دوربین را با هم ترکیب میکند تا حتی کوچکترین جزئیات اتفاقات را از دست ندهید. همچنین قابلیت Smart Detection وجود دارد که با استفاده از هوش مصنوعی، افراد، حیوانات و وسایل نقلیه را با دقت تشخیص میدهد.
هم اکنون روندی فزاینده در حال شکل گیری است تا افراد کمتر موبایل خود را بررسی کنند و در همین راستا گجت Verso نیز به همین منظور ابداع شده است. این ابزار به موبایل کاربر متصل میشود و با صفحه نمایش کاغذ الکترونیک محتوای جلسات را ثبت میکند. این نمایشگری با قابلیت خوانش آسان و بدون خستگی چشم در اختیار کاربر قرار میدهد و به هوش مصنوعی برای دیکته کردن پیامها مجهز است.
برند «eufyMake» متعلق به شرکت Anker با معرفی یک چاپگر رومیزی مخصوص پارچه، فراتر از فناوری چاپ فرابنفش گام برمیدارد. این دستگاه امکان چاپ حرفهای روی پوشاک را به خانهها و استودیوهای کوچک فراهم میکند و دستگاه ترکیبی از فناوریهای چاپ مستقیم روی پوشاک (DTG) و چاپ مستقیم روی فیلم (DTF) است و میتواند طرحهای DTG تمامرنگی تولید کند که قابلیت تلفیق با گلدوزیهای تکرنگ را دارند.