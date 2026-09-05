ملاقات مردمی سازمان وظیفه عمومی ۱۶ شهریور

مشمولان و خانواده‌های آنان ۱۶ شهریور می‌توانند با مسئولان سازمان وظیفه عمومی فراجا دیدار و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

جوان آنلاین: سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جلسه ارتباط مستقیم مشمولان و خانواده‌های آنان با ریاست و معاونین سازمان در روز دوشنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه سال جاری در محل سازمان وظیفه عمومی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ صبح برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده‌های آنان می‌توانند با معاونین وظیفه عمومی استان هادرسراسر کشوردر مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ استان از ساعت۰۸:۳۰ تا ۱۱:۰۰ صبح ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است؛ حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است.