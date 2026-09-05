روسیه: اعضای گروه ۲۰ خواستار پایان سریع جنگ آمریکا و ایران شدند

وزیر دارایی روسیه اعلام کرد شرکت‌کنندگان در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در آمریکا، با ابراز نگرانی از افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ آمریکا و ایران بر بازارهای جهانی، خواستار پایان سریع این درگیری شدند.

جوان آنلاین: وزیر دارایی روسیه اعلام کرد اعضای گروه ۲۰ در جریان نشست وزیران دارایی این گروه در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، خواستار پایان سریع جنگ میان آمریکا و ایران شدند.

آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، امروز گفت شرکت‌کنندگان در این نشست نگرانی خود را نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پیامدهای ادامه درگیری بر بازارهای جهانی ابراز کرده‌اند و موضوع پایان جنگ نیز از سوی کشورهای غربی مطرح شده است.

سیلوانوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس اظهار داشت: «ما درباره دسترسی به منابع انرژی و کودهای شیمیایی گفت‌وگو کردیم؛ محصولاتی که تولید آنها تا حد زیادی به مواد اولیه انرژی وابسته است.»

وی افزود: «روشن است که همه درباره وضعیت پیرامون تنگه هرمز، حجم عرضه نفت کشورهای حوزه خلیج فارس و قیمت‌های انرژی نگران هستند.»

اظهارات وزیر دارایی روسیه در حالی مطرح می‌شود که تحولات مربوط به حملات متجاوزانه آمریکا علیه ایران و وضعیت تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی نگرانی در بازارهای جهانی انرژی تبدیل شده است.

در همین حال، مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری این کشور مدعی شده‌اند که اهمیت تنگه هرمز در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت و مسیر انتقال نفت به تدریج به خطوط لوله زمینی منتقل می‌شود.

مقام‌های آمریکایی با هدف دستاوردسازی و کنترل بازار انرژی در اظهاراتی، تنگه هرمز را در آینده «پهنه آبی بی‌ارزش» توصیف کرده و مدعی شده‌اند که با توسعه مسیرهای جایگزین، وابستگی به این گذرگاه راهبردی کاهش خواهد یافت.