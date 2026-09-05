کد خبر: 1377767
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه: اعضای گروه ۲۰ خواستار پایان سریع جنگ آمریکا و ایران شدند

روسیه وزیر دارایی روسیه اعلام کرد شرکت‌کنندگان در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در آمریکا، با ابراز نگرانی از افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ آمریکا و ایران بر بازارهای جهانی، خواستار پایان سریع این درگیری شدند.

جوان آنلاین: وزیر دارایی روسیه اعلام کرد اعضای گروه ۲۰ در جریان نشست وزیران دارایی این گروه در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، خواستار پایان سریع جنگ میان آمریکا و ایران شدند.

آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، امروز گفت شرکت‌کنندگان در این نشست نگرانی خود را نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پیامدهای ادامه درگیری بر بازارهای جهانی ابراز کرده‌اند و موضوع پایان جنگ نیز از سوی کشورهای غربی مطرح شده است.

سیلوانوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس اظهار داشت: «ما درباره دسترسی به منابع انرژی و کودهای شیمیایی گفت‌وگو کردیم؛ محصولاتی که تولید آنها تا حد زیادی به مواد اولیه انرژی وابسته است.»

وی افزود: «روشن است که همه درباره وضعیت پیرامون تنگه هرمز، حجم عرضه نفت کشورهای حوزه خلیج فارس و قیمت‌های انرژی نگران هستند.»

اظهارات وزیر دارایی روسیه در حالی مطرح می‌شود که تحولات مربوط به حملات متجاوزانه آمریکا علیه ایران و وضعیت تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی نگرانی در بازارهای جهانی انرژی تبدیل شده است.

در همین حال، مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری این کشور مدعی شده‌اند که اهمیت تنگه هرمز در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت و مسیر انتقال نفت به تدریج به خطوط لوله زمینی منتقل می‌شود.

مقام‌های آمریکایی با هدف دستاوردسازی و کنترل بازار انرژی در اظهاراتی، تنگه هرمز را در آینده «پهنه آبی بی‌ارزش» توصیف کرده و مدعی شده‌اند که با توسعه مسیرهای جایگزین، وابستگی به این گذرگاه راهبردی کاهش خواهد یافت.

برچسب ها: روسیه ، جنگ ایران و آمریکا ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

یک دقیقه تا مرگ

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

قالیباف در پاسخ به ادعا‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا:‌ای دروغگو!

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار