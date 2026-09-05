جوان آنلاین: در حالی که امروز (شنبه) دو فرستاده آمریکا وارد مسکو شدند، کیریلو بودانوف، رئیس دفتر رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که کییف پیشنهاد آتشبسی را به روسیه ارائه کرده است که شامل توقف حملات به خاک اوکراین و درگیریها در امتداد خط مقدم میشود اما تاکنون پاسخی از مسکو دریافت نشده است.
به گزارش ایسنا، بودانوف در گفتوگویی با شبکه دولتی سوسپیلن بدون ارائه جزئیات گفت که این پیشنهاد به شخص ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه تحویل داده شده است.
او افزود که روسیه احتمالا حملات به کییف را تنها در روز یکشنبه، همزمان با سفر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به این منطقه، حملات به کییف را متوقف خواهد کرد. ویتکاف و کوشنر امروز وارد مسکو شدند.
طبق گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، ویتکاف و کوشنر پس از سفر به مسکو، روز یکشنبه به کییف میروند.
مسکو و کییف آخرین بار در اوایل سال جاری میلادی، مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا را برگزار کردند که شامل سه دور گفتوگو در تاریخهای ۲۳ تا ۲۴ ژانویه، ۴ تا ۵ فوریه و ۱۷ تا ۱۸ فوریه بود. دو دور نخست در ابوظبی و دور سوم نیز در ژنو انجام شد.
این مذاکرات نتیجه ملموسی به همراه نداشت و از آن زمان متوقف شده است. مسکو و کییف دلیل آن را معطوف شدن توجه واشنگتن به جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه آن علیه ایران پس از آغاز آن در فوریه عنوان کردهاند.
ویتکاف و کوشنر تاکنون سفری به کییف نداشتهاند، در حالی که هر دو از زمان آغاز مذاکرات با میانجیگری آمریکا، چندین بار به مسکو رفته و با مقامات ارشد روسیه دیدار کردهاند. آخرین سفر آنها در تاریخ ۲۲ ژانویه بود که در کرملین با پوتین دیدار کردند.