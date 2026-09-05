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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی

پایان سبز بورس در نخستین روز هفته؛ شاخص از ۶.۶ میلیون واحد گذشت

بورس شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با رشد ۹۷ هزار و ۲۷۶ واحدی، ضمن ثبت یکی از رشدهای قابل توجه روزانه، به محدوده شش میلیون و ۶۰۱ هزار واحد رسید. همزمان افزایش شاخص هم‌وزن و عبور ارزش معاملات خرد از ۴۴ هزار میلیارد تومان، از افزایش تقاضا و بهبود فضای عمومی معاملات حکایت داشت.

جوان آنلاین: بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته، شنبه (۱۴ شهریورماه)، در ادامه روند صعودی خود با افزایش تقاضا مواجه شد و شاخص‌های اصلی بازار در مدار مثبت قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس تهران با رشد ۹۷ هزار و ۲۷۶ واحدی معادل حدود ۱.۵ درصد، در پایان معاملات به رقم ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲۳ هزار و ۱۳۰ واحدی در محدوده یک میلیون و ۸۲۱ هزار واحد ایستاد.

رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن را می‌توان نشانه‌ای از آن دانست که صعود امروز تنها به چند نماد بزرگ بازار محدود نبوده و بخش قابل توجهی از نمادها نیز با افزایش تقاضا همراه شده‌اند. این موضوع در کنار ارزش بالای معاملات می‌تواند بیانگر تداوم حضور نقدینگی در بازار سهام باشد.

در جریان معاملات امروز، ارزش معاملات خرد از ۴۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد و در مجموع ۹۵۱ هزار و ۱۳۷ معامله در بازار انجام شد؛ ارقامی که نشان‌دهنده سطح نسبتاً بالای فعالیت معامله‌گران در نخستین روز هفته است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی، شپنا، وپاسار، تابان، وبلمت، تاپیکو و فخوز بیشترین نقش را در جهت‌دهی به روند بازار داشتند.

از سوی دیگر، معاملات در بازار فرابورس ایران نیز با افزایش شاخص همراه شد. شاخص کل فرابورس ۵۷۵ واحد افزایش یافت و در پایان معاملات به ۵۱ هزار و ۴۱۰ واحد رسید. در این بازار نیز ۴۹۸ هزار و ۸۷۹ معامله به ثبت رسید.

نمادهای فزر، سامان، ومپنا، نیشکر، شرانل، هرمز و آریان از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس در معاملات امروز بودند.

تداوم ورود نقدینگی؛ آزمون مهم بازار در روزهای آینده

رشد نزدیک به ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل در کنار رشد شاخص هم‌وزن و ارزش معاملات بیش از ۴۴ همتی، تصویر مثبتی از معاملات شنبه ارائه می‌دهد. با این حال، نکته مهم برای بازار در ادامه هفته، تبدیل این موج تقاضا به یک روند پایدار است.

شاخص کل در حالی وارد محدوده ۶.۶ میلیون واحد شده که در هفته‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ بنابراین در ادامه مسیر، افزایش عرضه و شناسایی سود از سوی برخی معامله‌گران نیز دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی، حفظ ارزش معاملات در سطوح بالا و تداوم تقاضا در گروه‌های مختلف می‌تواند برای تثبیت روند صعودی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

از سوی دیگر، رشد شاخص هم‌وزن در معاملات امروز اهمیت دارد؛ چرا که در صورت تداوم، می‌تواند نشان دهد حرکت بازار از حالت صرفا شاخص‌ساز خارج شده و دامنه مشارکت نمادهای کوچک و متوسط در روند صعودی نیز در حال افزایش است.

بر این اساس، اگر در معاملات روزهای آینده علاوه بر نمادهای بزرگ، شاهد تداوم تقاضا در طیف گسترده‌تری از صنایع باشیم، می‌توان نسبت به پایداری بیشتر روند صعودی بازار امیدوار بود؛ هرچند همچنان عواملی مانند وضعیت بازار ارز، سیاست‌های اقتصادی و پولی و ریسک‌های کلان می‌توانند بر مسیر بورس اثرگذار باشند.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، تحلیل بورس
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