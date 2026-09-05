انتقاد حماس از مواضع شورای صلح علیه ملت و مقاومت فلسطین

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن انتقاد از محتوای مطالب منتشرشده در حساب رسمی شورای صلح در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار اتخاذ رویکردی متوازن و عینی از سوی این شورا و تمرکز آن بر برقراری آتش‌بس و رسیدگی به وضعیت انسانی در نوار غزه شد.

جوان آنلاین: حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تأکید کرد که این جنبش مطالب منتشرشده در حساب رسمی شورای صلح در پلتفرم ایکس را پیگیری کرده است و این مطالب حاوی اطلاعاتی بی‌ارتباط با واقعیت و مواضعی ناعادلانه علیه ملت فلسطین و مقاومت بوده و تصویری متوازن از تحولات و مواضع جاری منعکس نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، حازم قاسم ضمن تأکید بر اهمیت حفظ گفتمانی متوازن و عینی از سوی شورای صلح، خواستار آن شد که این شورا از انتشار مطالبی که می‌تواند به هر یک از طرف‌های فلسطینی آسیب برساند یا روایت‌های دشمن صهیونیستی را در پیش بگیرد، خودداری کند.

سخنگوی جنبش حماس همچنین تصریح کرد: ملت ما در نوار غزه با نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس، از جمله هدف قرار گرفتن غیرنظامیان مواجه است و با شرایط انسانی بسیار دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

قاسم در ادامه اظهار کرد که شورای صلح و «نیکولای ملادینوف» مدیر آن باید تلاش‌های خود را بر مأموریت‌های اصلی این شورا متمرکز کنند که در رأس آنها برقراری آتش‌بس، تلاش برای توقف موارد نقض توافق، تضمین جریان کمک‌های بشردوستانه و پیگیری اجرای موارد مورد توافق قرار دارد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که شورای صلح ترامپ در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، مقاله‌ای را که پیشتر روزنامه «نیویورک‌تایمز» منتشر کرده بود، بازنشر کرد.

در این مقاله ادعا شده است: «حماس در برابر خواسته‌های شورای صلح تسلیم شد و تمام آن ویرانی‌ها بیهوده بود.»