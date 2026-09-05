کد خبر: 1377760
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

اذعان نظامیان آمریکایی به دستور پنتاگون برای بمباران تاسیسات غیرنظامی ایران

تجاوز نظامی شبکه «آمریکایی ام‌اس ناو» فاش کرد که نظامیان آمریکایی اعتراف کرده‌اند از وزارت جنگ کشورشان دستور بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را دریافت کرده‌اند.

جوان آنلاین: شبکه خبری آمریکایی ام‌اس ناو (MS NOW) به نقل از یکی از سربازان آمریکایی که در جنگ متجاوزانه علیه ایران شرکت داشته، فاش کرد که از وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) دستور بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، این منبع گفت: «ارتش آمریکا زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داد، چندین پل ایران که اهداف نظامی نبودند، هدف قرار گرفتند و این نقض قوانین بین‌المللی است.»

این سرباز آمریکایی همچنین اعتراف کرد که فرماندهان پنتاگون به اندازه کافی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در جریان حملات هوایی در داخل ایران تلاش نمی‌کنند.

طبق این گزارش، پس از گذشت حدود ۶ ماه از آغاز جنگ غیرقانونی آمریکایی - صهیونی، تعداد سربازان آمریکایی که به دلیل «پشیمانی و عذاب وجدان» از افزایش تعداد تلفات غیرنظامیان، ارتش آمریکا را ترک می‌کنند، در حال افزایش است.

شبکه آمریکایی با چندین سرباز دیگر مصاحبه کرده است و یکی دیگر  از آنها در این باره می‌گوید: «هیچ کدام از فعالیت‌هایی که در ارتش انجام دادم، به هیچ خیر واقعی برای جهان کمکی نخواهد کرد.»

یک نظامی آمریکایی دیگر هم گفت: «رئیس جمهور فعلی آمریکا کاملا غیرقابل پیش‌بینی است.»

جنایت‌های آمریکا در میناب و سیریک

به گفته این شبکه آمریکایی، بمباران مدرسه شجره طیبه در شهر میناب ایران که در ماه فوریه و در آغاز جنگ متجاوزانه انجام شد و در آن تعداد زیادی غیرنظامی از جمله دانش‌آموزان هدف قرار گرفتند، یکی از دلایلی بود که منجر به تغییر دیدگاه برخی از سربازان نسبت به این جنگ شده است.

در همین رابطه یکی از سربازان آمریکایی گفت: «فکر می‌کنم این جنگ برای اکثر مردم کشورم و همچنین برای ارتش یک شوک کامل بوده است. ادامه این جنگ بدون هیچ توجیه واقعی و بدون راه خروج یا پایان مشخص و یا حتی یک راهبرد مشخص، به شدت بر دوش ما سنگینی می‌کند.»

در همین راستا، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم در گزارشی فاش کرد که فرماندهان ارشد نظامی اخیرا به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا درباره گسترش عملیات نظامی گسترده علیه ایران هشدار داده‌اند و همین مساله پنتاگون را خشمگین کرده است.

آمریکا در آخرین حمله مستقیمی که تا به امروز به ایران داشته، عصر سه‌شنبه چندین منطقه در استان هرمزگان از جمله شهرهای بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم را هدف قرار داد. در این تجاوز آشکار یک جشن عروسی در سیریک هدف قرار گرفت که منجر به شهادت چند غیرنظامی ایرانی از جمله یک کودک شد.

پیش از این، رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتشار اسناد و تحلیل‌های فنی از بقایای پرتابه‌های به‌کاررفته در حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندرکوهستک سیریک، تأکید کرد که هویت تسلیحات مورد استفاده متعلق به ارتش ایالات متحده آمریکا و ساخت کمپانی آمریکایی «ریتون» است.

برچسب ها: پنتاگون ، تجاوز نظامی آمریکا ، کشتار غیرنظامیان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

یک دقیقه تا مرگ

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

قالیباف در پاسخ به ادعا‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا:‌ای دروغگو!

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار