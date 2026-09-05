اذعان نظامیان آمریکایی به دستور پنتاگون برای بمباران تاسیسات غیرنظامی ایران

جوان آنلاین: شبکه خبری آمریکایی ام‌اس ناو (MS NOW) به نقل از یکی از سربازان آمریکایی که در جنگ متجاوزانه علیه ایران شرکت داشته، فاش کرد که از وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) دستور بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، این منبع گفت: «ارتش آمریکا زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داد، چندین پل ایران که اهداف نظامی نبودند، هدف قرار گرفتند و این نقض قوانین بین‌المللی است.»

این سرباز آمریکایی همچنین اعتراف کرد که فرماندهان پنتاگون به اندازه کافی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در جریان حملات هوایی در داخل ایران تلاش نمی‌کنند.

طبق این گزارش، پس از گذشت حدود ۶ ماه از آغاز جنگ غیرقانونی آمریکایی - صهیونی، تعداد سربازان آمریکایی که به دلیل «پشیمانی و عذاب وجدان» از افزایش تعداد تلفات غیرنظامیان، ارتش آمریکا را ترک می‌کنند، در حال افزایش است.

شبکه آمریکایی با چندین سرباز دیگر مصاحبه کرده است و یکی دیگر از آنها در این باره می‌گوید: «هیچ کدام از فعالیت‌هایی که در ارتش انجام دادم، به هیچ خیر واقعی برای جهان کمکی نخواهد کرد.»

یک نظامی آمریکایی دیگر هم گفت: «رئیس جمهور فعلی آمریکا کاملا غیرقابل پیش‌بینی است.»

جنایت‌های آمریکا در میناب و سیریک

به گفته این شبکه آمریکایی، بمباران مدرسه شجره طیبه در شهر میناب ایران که در ماه فوریه و در آغاز جنگ متجاوزانه انجام شد و در آن تعداد زیادی غیرنظامی از جمله دانش‌آموزان هدف قرار گرفتند، یکی از دلایلی بود که منجر به تغییر دیدگاه برخی از سربازان نسبت به این جنگ شده است.

در همین رابطه یکی از سربازان آمریکایی گفت: «فکر می‌کنم این جنگ برای اکثر مردم کشورم و همچنین برای ارتش یک شوک کامل بوده است. ادامه این جنگ بدون هیچ توجیه واقعی و بدون راه خروج یا پایان مشخص و یا حتی یک راهبرد مشخص، به شدت بر دوش ما سنگینی می‌کند.»

در همین راستا، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم در گزارشی فاش کرد که فرماندهان ارشد نظامی اخیرا به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا درباره گسترش عملیات نظامی گسترده علیه ایران هشدار داده‌اند و همین مساله پنتاگون را خشمگین کرده است.

آمریکا در آخرین حمله مستقیمی که تا به امروز به ایران داشته، عصر سه‌شنبه چندین منطقه در استان هرمزگان از جمله شهرهای بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم را هدف قرار داد. در این تجاوز آشکار یک جشن عروسی در سیریک هدف قرار گرفت که منجر به شهادت چند غیرنظامی ایرانی از جمله یک کودک شد.

پیش از این، رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتشار اسناد و تحلیل‌های فنی از بقایای پرتابه‌های به‌کاررفته در حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندرکوهستک سیریک، تأکید کرد که هویت تسلیحات مورد استفاده متعلق به ارتش ایالات متحده آمریکا و ساخت کمپانی آمریکایی «ریتون» است.