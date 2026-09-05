پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت همزمان با حملات در جنوب

جوان آنلاین: در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان، توپخانه ارتش اسرائیل اطراف شهرک زوطر شرقی در مسیر میفدون را هدف قرار داد.
همزمان، توپخانه رژیم صهیونیستی نبطیه فوقا و دوحه کفررمان در جنوب لبنان را نیز گلولهباران کرد. اطراف شهرک میفدون نیز هدف حملات توپخانهای قرار گرفت.
منابع لبنانی همچنین خبر دادند که نظامیان ارتش اشغالگر با بمبگذاری در چند ساختمان در اطراف شهرک المنصوری، آنها را به طور کامل تخریب کردند؛ الگویی که وزیر جنگ این رژیم صراحتا از آن با عنوان «غزهسازی جنوب لبنان» یاد کرده است.
در این میان برای اولین بار در هفتههای اخیر، خبرگزاری ملی لبنان از پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت و منطقه ضاحیه جنوبی خبر داده است.
وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد که در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته به مناطق مختلف جنوب لبنان و بقاع غربی، دستکم ۵ نفر شهید و ۲۳ نفر زخمی شدهاند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، در حمله هوایی به شهرک الرمادیه در شهرستان صور، یک نفر به شهادت رسید و ۱۵ نفر زخمی شدند. در میان مجروحان، ۶ امدادگر از نیروهای پیشاهنگ جمعیت الرساله، ۳ زن و ۲ کودک حضور دارند.
همچنین حمله رژیم صهیونیستی به یک دستگاه موتورسیکلت در شهرک کفررمان در شهرستان نبطیه، به شهادت ۲ نفر منجر شده است.