تلگراف: جنگ ایران نیروی دریایی آمریکا را فرسوده و پنتاگون را آشفته کرد

جوان آنلاین: جنگ طولانیمدت آمریکا با ایران فشار سنگینی بر نیروی دریایی این کشور وارد کرده است و همزمان آشفتگی در پنتاگون نیز افزایش یافته است. روزنامه «تلگراف» گزارش داده است که ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» با بیش از ۲۵۰ روز حضور در دریا، از جمله بیش از ۲۰۰ روز بدون توقف در بندر، رکورد جدیدی ثبت کرده است؛ شرایطی که بهگفته منابع، با کمبود تدارکات، مشکلات بهداشتی و کاهش روحیه خدمه همراه بوده است.
فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا نسبت به ادامه این سطح از عملیات هشدار دادهاند و آن را پایدار نمیدانند. داریل کودل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرده است: تنها حدود یکچهارم ناوشکنهای این کشور در زمان حاضر آماده استقرار هستند. ادامه محاصره بنادر ایران و تلاش برای باز نگهداشتن تنگه هرمز، ظرفیت عملیاتی ناوگان را تحت فشار قرار داده و مشکلات مربوط به نگهداری و تعمیر کشتیها را افزایش داده است.
این وضعیت همچنین نگرانیهایی درباره توان آمریکا برای مقابله با تهدیدات دیگر، بهویژه در منطقه اقیانوس آرام و در برابر چین، ایجاد کرده است. گزارشها حاکی از آن است که فرماندهان نظامی در ارزیابیهای داخلی به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، هشدار دادهاند که ادامه عملیات گسترده علیه ایران میتواند توان ارتش برای پاسخگویی به سایر تهدیدها را کاهش دهد.
همزمان، پنتاگون با بیثباتی در سطوح بالای مدیریتی روبهروست، هگست در ماههای اخیر شاهد خروج شماری از مقامهای ارشد، از جمله وزیر ارتش، بوده است و تعداد زیادی از ژنرالها و افسران ارشد نیز برکنار یا وادار به استعفا شدهاند، این تغییرات در حالی رخ داده است که ارتش آمریکا درگیر یک عملیات نظامی طولانیمدت در خاورمیانه است.
در همین حال، جنگ با ایران پیامدهایی نیز برای غیرنظامیان داشته است، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، از آغاز تحقیقات درباره حمله مرگبار به یک مراسم عروسی در جنوب ایران خبر داده است؛ حملهای که بنا بر گزارشهای اولیه، با یک بمب هدایتشونده آمریکایی انجام شده است. مقامهای آمریکایی مدعی شدند هدف این حمله یک تأسیسات ارتباطی با کاربرد نظامی و غیرنظامی بوده است و ارتش در حال بررسی این موضوع است که آیا مهمات آمریکایی به محل برگزاری مراسم اصابت کرده است یا خیر.
گزارش «تلگراف» در نهایت هشدار میدهد که ادامه جنگ بدون تعیین یک تاریخ مشخص برای پایان عملیات و بدون اختصاص بودجه اضطراری، میتواند فشار بیشتری بر نیروی دریایی آمریکا وارد کند. طولانی شدن مأموریتها، تأخیر در تعمیرات و کاهش شمار کشتیهای آماده استقرار، از جمله پیامدهایی است که میتواند بر آمادگی نظامی آمریکا در سایر مناطق جهان تأثیر بگذارد.