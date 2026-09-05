کد خبر: 1377747
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۳
اقتصاد » اخبار کلی
وزیر صمت:

صادرات حتماً باید به‌صورت ارزی انجام شود

اتابک وزیر صمت با اشاره اینکه صادرات حتماً باید به‌صورت ارزی انجام شود،گفت: برنامه ریزی جدی برای مشکلات واحدهای صنعتی استان ایلام انجام خواهد شد.

جوان آنلاین: سید محمد اتابک صبح روز شنبه در جلسه با فعالان اقتصادی شهرهای جنوبی استان و شورای اداری آبدانان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی در استان ایلام، بر جلوگیری از انحصار زمین در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: نباید یک مجموعه یا فرد برای سال‌های طولانی زمین شهرک صنعتی را در اختیار داشته باشد؛ باید زمینه برای ورود متقاضیان جدید فراهم شود.

به گزارش مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی جنوب استان ایلام در آبدانان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه تجارت، صنعت، معدن، نفت و گاز، بر ضرورت استفاده از مزیت‌های اقتصادی ایلام و افزایش نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی تأکید کرد.

وزیر صمت با اشاره به ظرفیت مرزی ایلام و امکان توسعه تجارت با کشور عراق افزود: در دولت چهاردهم ظرفیت‌های قانونی برای استان‌های مرزی تقویت شده و قانون مربوط به مرزنشینان نیز زمینه بیشتری برای تجارت فراهم کرده است.

اتابک ادامه داد: استان ایلام حدود ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت توسعه تجارت قرار گیرد؛ همچنین بازارچه‌های مرزی و ظرفیت‌های مرتبط با مناطق مرزی و کولبری در حال فعال شدن است.

وی با بیان اینکه سهم تجارت از ارزش افزوده استان ایلام تنها حدود ۶ دهم درصد است، گفت: این رقم نشان می‌دهد که استان باید به‌صورت ویژه روی خدمات بازرگانی و تجارت کار کند و از ظرفیت مرزی خود حداکثر استفاده را ببرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش دولت در فراهم کردن زیرساخت‌های تجارت تصریح کرد: وظیفه دولت ایجاد پیمان‌های بین‌دولتی و باز کردن مسیرهای تجاری است، اما بخش اصلی تجارت بر عهده فعالان اقتصادی است و باید با حضور جدی‌تر بخش خصوصی این ظرفیت به فعلیت برسد.

اتابک در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت استان ایلام اظهار کرد: سهم صنعت از ارزش افزوده در استان‌های مختلف کشور به‌طور میانگین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و این رقم در برخی استان‌های صنعتی مانند اصفهان بالاتر نیز هست، اما سهم صنعت در ارزش افزوده استان ایلام تنها ۳.۹ درصد است.

وی افزود: در ادوار گذشته ۶۴۵ طرح صنعتی در استان ایلام آغاز شده که از این تعداد، ۵۰۳ طرح در حال حاضر غیرفعال هستند و تنها دو طرح به پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده‌اند.

وزیر صمت ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌های استان در طرح‌هایی حبس شده که به بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ اگر هنگام آغاز این طرح‌ها مزیت‌های استان، تأمین مالی و منابع مورد نیاز به‌درستی مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز تعداد واحدهای فعال صنعتی بیشتری در ایلام داشتیم.

صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، اولویت توسعه صنعتی ایلام

اتابک با اشاره به ظرفیت‌های نفت، گاز و مواد معدنی استان گفت: حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد ارزش افزوده استان ایلام از بخش‌های مرتبط با نفت و گاز تأمین می‌شود و بنابراین در توسعه صنعتی باید به صنایع پایین‌دستی این حوزه توجه ویژه داشت.

وی تأکید کرد: یکی از مزیت‌های اصلی استان همین ذخایر نفت و گاز است و باید برای ایجاد صنایع پایین‌دستی مرتبط با این ظرفیت برنامه‌ریزی کرد.

وزیر صمت درباره ایجاد واحد صنعتی در آبدانان نیز گفت: نگاه ما این است که برای آبدانان نیز از مزیت‌های موجود استفاده کنیم و در زمینه ایجاد کارخانه‌ای متناسب با ظرفیت‌های شهرستان تصمیم‌گیری شود.

اتابک از بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی استان یاد کرد و افزود: از استان ایلام می‌خواهم زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارج از استان را فراهم کند؛ چراکه استقبال از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این استان باید افزایش یابد.

وی بیان کرد: دولت‌ها با محدودیت منابع و بودجه مواجه هستند و اگرچه دولت در ایلام نیز در بخش‌هایی ورود خواهد کرد، اما بخش خصوصی باید بتواند سرمایه خود را به استان بیاورد و اشتغال ایجاد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: شهرک صنعتی برای فروش زمین ایجاد نشده است، بلکه هدف از ایجاد شهرک‌ها توسعه صنعت و ایجاد واحدهای تولیدی است.

اتابک با انتقاد از خرید زمین در شهرک‌های صنعتی بدون راه‌اندازی واحد تولیدی افزود: افرادی که زمین دریافت می‌کنند اما واحد تولیدی ایجاد نمی‌کنند و با درخواست استمهال، منتظر افزایش قیمت زمین می‌مانند تا آن را به افراد دیگر بفروشند، برخلاف فلسفه ایجاد شهرک‌های صنعتی عمل می‌کنند.

وی از مسئولان شهرک‌های صنعتی خواست برای متقاضیانی که واقعاً قصد ایجاد واحد تولیدی دارند، تسهیلات مناسب با نرخ پایین و بازپرداخت بلندمدت در نظر گرفته شود تا منابع مالی آنها به جای زمین، صرف ایجاد واحد تولیدی و اشتغال شود.

وی در پاسخ به دغدغه‌های مربوط به صنعت سیمان، اعلام کرد:در صورت راه‌اندازی کارخانه سیمان آبدانان، تأمین معدن آن تضمین خواهد شد و وزارتخانه برای رفع موانع این واحد تلاش خواهد کرد.

وزیر صمت همچنین از برنامه‌ریزی برای حل مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: با دعوت از رؤسای اتاق‌های اصناف، جلساتی برای رسیدن به جمع‌بندی نهایی برگزار خواهد شد.

وی در همین راستا، دستور پیگیری مشکل قطع گاز واحد تولیدی «استیل‌کُرد» را به دلیل نقش کلیدی آن در زنجیره تأمین تایر کشور، صادر کرد

اتابک با هشدار جدی نسبت به انجام صادرات به‌صورت ریالی، آن را مایه آسیب به ارزش افزوده کشور دانست و تأکید کرد: صادرات حتماً باید به‌صورت ارزی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایلام (حدود ۲۹ درصد) در مقایسه با میانگین کشوری، بر ضرورت ایجاد واحدهای تولیدی جدید برای بازگرداندن افراد به بازار کار تأکید کرد.

در پایان این سفر، وزیر صمت با تعیین معاون پارلمانی و حقوقی وزارت صمت، به‌عنوان معاون معین استان ایلام، مقرر کرد تا مطالبات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی این استان به‌طور مستمر پیگیری شود.

برچسب ها: وزیر صمت ، صادرات ، نظام ارزی
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