جوان آنلاین: خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه این کشور گزارش داد که دولت آمریکا در هرگونه توافق برای پایان درگیری روسیه و اوکراین باید واقعیتهای موجود در میدان نبرد را در نظر بگیرد؛ جایی که به گفته مسکو، شرایط در حال تغییر به زیان کییف است.
ریابکوف در پاسخ به پرسشی درباره سفر احتمالی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ به مسکو گفت: سؤال اصلی این است که دولت آمریکا تا چه اندازه آماده است برای یافتن یک راهحل واقعی برای بحران کنونی سرمایهگذاری کند، با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در میدان نبرد.
رئیسجمهور آمریکا روز جمعه گفته بود که ویتکاف و کوشنر برای تلاش جهت دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین راهی سفر خارجی خواهند شد.