جزئیات قرارداد تسلیحاتی آمریکا و عربستان

وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی مهمات هدایت‌شونده و موتور تانک به ارزش ۵.۷۵ میلیارد دلار به عربستان را تأیید کرده است.

جوان آنلاین: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فروش احتمالی مهمات حمله مستقیم با برد افزایش‌یافته (JDAM-ER) به عربستان سعودی به ارزش ۵ میلیارد دلار را تأیید کرده است.

این وزارتخانه همچنین فروش جداگانه موتورهای AGT-۱۵۰ به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار را تأیید کرد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: فروش پیشنهادی با تقویت آمادگی عربستان سعودی، توانایی این کشور برای پشتیبانی از نیازهای عملیاتی و قابلیت‌های لازم برای بهبود همکاری عملیاتی و اجرای برنامه‌های دوجانبه در شرایط اضطراری، توان عربستان برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده را افزایش خواهد داد.

شرکت بوئینگ پیمانکار اصلی تأمین سامانه‌های JDAM-ER و شرکت هانی‌ول پیمانکار اصلی تأمین موتورهای AGT-۱۵۰ خواهند بود.

همزمان، واشنگتن دو قرارداد تسلیحاتی دیگر برای عمان و عراق نیز تأیید کرده است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فروش احتمالی خدمات پشتیبانی و نگهداری جنگنده‌های F-۱۶ به عمان را نیز به ارزش تقریبی ۱۸۸ میلیون دلار تأیید کرده است.

همچنین فروش احتمالی دیگری به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار برای خرید بالگردهای Bell ۴۱۲EPX به عراق تأیید شد.