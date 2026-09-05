جزئیات قرارداد تسلیحاتی آمریکا و عربستان

جوان آنلاین: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فروش احتمالی مهمات حمله مستقیم با برد افزایشیافته (JDAM-ER) به عربستان سعودی به ارزش ۵ میلیارد دلار را تأیید کرده است.
این وزارتخانه همچنین فروش جداگانه موتورهای AGT-۱۵۰ به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار را تأیید کرد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: فروش پیشنهادی با تقویت آمادگی عربستان سعودی، توانایی این کشور برای پشتیبانی از نیازهای عملیاتی و قابلیتهای لازم برای بهبود همکاری عملیاتی و اجرای برنامههای دوجانبه در شرایط اضطراری، توان عربستان برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده را افزایش خواهد داد.
شرکت بوئینگ پیمانکار اصلی تأمین سامانههای JDAM-ER و شرکت هانیول پیمانکار اصلی تأمین موتورهای AGT-۱۵۰ خواهند بود.
همزمان، واشنگتن دو قرارداد تسلیحاتی دیگر برای عمان و عراق نیز تأیید کرده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فروش احتمالی خدمات پشتیبانی و نگهداری جنگندههای F-۱۶ به عمان را نیز به ارزش تقریبی ۱۸۸ میلیون دلار تأیید کرده است.
همچنین فروش احتمالی دیگری به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار برای خرید بالگردهای Bell ۴۱۲EPX به عراق تأیید شد.