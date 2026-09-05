روسیه مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین را هدف قرار داد

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته مجتمع‌های صنایع متالورژی در دنیپروپتروفسک که تأمین‌کننده صنایع نظامی اوکراین هستند، هدف حمله قرار گرفت.

این وزارتخانه افزود: مراکز لجستیکی و یک پست برق در نیکولایف و اودسا، یک کشتی باری در بندر چرنومورسک و مرکز لجستیکی ارتش اوکراین در سویاتوپتروفسک هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دو محل نگهداری و توزیع سوخت نیروهای مسلح اوکراین در شهرک نظامی بلیستاویتسا در فرودگاه گوستومل استان کی‌یف و مرکز اطلاعات رادیویی و فنی-رادیویی در منطقه بروواری کی‌یف هدف قرار گرفت.