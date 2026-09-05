کد خبر: 1377732
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین را هدف قرار داد

اوکراین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین در مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده است.

جوان آنلاین:  وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته مجتمع‌های صنایع متالورژی در دنیپروپتروفسک که تأمین‌کننده صنایع نظامی اوکراین هستند، هدف حمله قرار گرفت.

این وزارتخانه افزود: مراکز لجستیکی و یک پست برق در نیکولایف و اودسا، یک کشتی باری در بندر چرنومورسک و مرکز لجستیکی ارتش اوکراین در سویاتوپتروفسک هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دو محل نگهداری و توزیع سوخت نیروهای مسلح اوکراین در شهرک نظامی بلیستاویتسا در فرودگاه گوستومل استان کی‌یف و مرکز اطلاعات رادیویی و فنی-رادیویی در منطقه بروواری کی‌یف هدف قرار گرفت.

برچسب ها: اوکراین و روسیه ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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