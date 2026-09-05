روزنامه صهیونیستی: نیمی از صهیونیست ها از جنگ با ایران وحشت دارند

جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان معاریو در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرد که ۵۵ درصد صهیونیست ها از آغاز جنگ تازه میان رژیم صهیونیستی و ایران در آینده نزدیک وحشت دارند.

همزمان، محافل راهبردی رژیم صهیونیستی مدعی هستند که ایران ممکن است برای انجام حمله‌ای گسترده و هماهنگ در چند جبهه به طور همزمان آماده شود؛ سناریویی که از نظر عنصر غافلگیری و هماهنگی، با حمله هفتم اکتبر مقایسه شده است.

معاریو افزود بر اساس این ارزیابی‌ها، تهران ممکن است تلاش کند حزب ‌الله لبنان، حماس، انصار الله یمن و گروه‌های هم‌پیمان خود در عراق را در قالب یک عملیات هماهنگ علیه رژیم صهیونیستی به کار گیرد.

این منبع افزود در صورت شکل‌گیری تهدیدی موجودیتی علیه رژیم اسرائیل، ارتش باید وارد عمل شود و برای رفع این تهدید اقدام کند.