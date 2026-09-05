روسیه تهاجم ۵۳ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۵۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بریانسک، بلگورود، کالوگا و کورسک منهدم کردند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، اخیرا مدعی شد که یک پهپاد جت روسی مستقیماً دفتر الکساندر بوکلاد، رئیس سازمان امنیت اوکراین در کی‌یف را هدف قرار داده است.

رسانه‌های اوکراینی به نقل از زلنسکی تأکید کردند که حمله روسیه مقر سازمان امنیت اوکراین در پایتخت را هدف گرفته است.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که عملیات نظامی روسیه علیه اهداف امنیتی و نظامی اوکراین در سراسر این کشور، در چارچوب «عملیات نظامی ویژه» جاری، شدت یافته است. هدف از این حملات، مختل کردن زنجیره‌های تأمین و زیرساخت‌های حیاتی اعلام شده است. این در حالی است که اقتصاد اوکراین با خسارات سنگینی مواجه شده و تقریباً به‌طور کامل فلج شده است.