برنامه و اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر

جوان آنلاین: کمیته داوران اسامی قضاوت کننده‌های هر یک از بازی‌های هفته ششم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

شنبه ۱۴ شهریور

* تراکتور تبریز - گل‌گهر سیرجان؛ ساعت ۱۸:۱۵

داور: وحید زمانی کمک‌ها: هادی طوسی، سعید محمدی و حسین اسماعیلی ناظر: علی اصغر مومنی، داور VAR: ایمان کهیش کمک: شبیر بهروزی

یکشنبه ۱۵ شهریور

* پیکان - صنعت نفت آبادان؛ ساعت ۱۸:۴۵

داور: حامد سیری کمک‌ها: علی احمدی، سامان سحاب منش و میثم صفاری ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: ریحانه شیرازی

* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۹:۰۰

داور: مهرداد خسروی کمک‌ها: بهمن عبداللهی، اسماعیل احمدی، میلاد کهزادی ناظر: رسول فروغی داور VAR:حسین امیدی کمک: فرهاد امینی

* چادرملو اردکان - شمس آذر قزوین؛ ساعت ۱۹:۰۰

داور: شاهین یزدانی کمک‌ها: سعید زیبا، علی فراهانی و پوریا افشاریان ناظر: حیدر شکور داور VAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی

* آلومینیوم اراک - استقلال؛ ساعت ۱۹:۰۰

داور: پیام حیدری کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، مهدی سیفی و امیر ایار ناظر: آرمان اسعدی داور VAR:محمدرضا تارخ کمک: کیوان علیمحمدی

دوشنبه ۱۶ شهریور

* پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان؛ ساعت ۱۹:۰۰

داور: میثم حیدری کمک‌ها: فرهاد مروجی، محسن سلطانی و علی بای ناظر: بهزاد حسینی تقوی داور VAR: علی سام کمک: آتنا لشنی

* نساجی مازندران - خیبر خرم آباد؛ ساعت ۱۹:۰۰

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، حامد تازه‌پور و رسول اولیایی ناظر: حسین خانبان داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: علی احمدی

* مس شهر بابک - ملوان بندرانزلی؛ ساعت ۱۸:۴۵

داور: شهاب محمدی کمک‌ها: علی اکبر نوری، فرزاد شیرمردی و غلامرضا ادیبی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: مهناز ذکائی کمک: فرزاد منصوری

* فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز؛ ساعت ۱۹:۰۰

داور: ناصر جنگی کمک‌ها: حسین مرادی، سعید باهنر و بهزاد بارانی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: احمد محمدی کمک: بهاره سیفی نهاوندی