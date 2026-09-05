برنامه و اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر

جوان آنلاین: کمیته داوران اسامی قضاوت کنندههای هر یک از بازیهای هفته ششم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:
شنبه ۱۴ شهریور
* تراکتور تبریز - گلگهر سیرجان؛ ساعت ۱۸:۱۵
داور: وحید زمانی کمکها: هادی طوسی، سعید محمدی و حسین اسماعیلی ناظر: علی اصغر مومنی، داور VAR: ایمان کهیش کمک: شبیر بهروزی
یکشنبه ۱۵ شهریور
* پیکان - صنعت نفت آبادان؛ ساعت ۱۸:۴۵
داور: حامد سیری کمکها: علی احمدی، سامان سحاب منش و میثم صفاری ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: ریحانه شیرازی
* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۹:۰۰
داور: مهرداد خسروی کمکها: بهمن عبداللهی، اسماعیل احمدی، میلاد کهزادی ناظر: رسول فروغی داور VAR:حسین امیدی کمک: فرهاد امینی
* چادرملو اردکان - شمس آذر قزوین؛ ساعت ۱۹:۰۰
داور: شاهین یزدانی کمکها: سعید زیبا، علی فراهانی و پوریا افشاریان ناظر: حیدر شکور داور VAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی
* آلومینیوم اراک - استقلال؛ ساعت ۱۹:۰۰
داور: پیام حیدری کمکها: فرهاد فرهادپور، مهدی سیفی و امیر ایار ناظر: آرمان اسعدی داور VAR:محمدرضا تارخ کمک: کیوان علیمحمدی
دوشنبه ۱۶ شهریور
* پرسپولیس - ذوبآهن اصفهان؛ ساعت ۱۹:۰۰
داور: میثم حیدری کمکها: فرهاد مروجی، محسن سلطانی و علی بای ناظر: بهزاد حسینی تقوی داور VAR: علی سام کمک: آتنا لشنی
* نساجی مازندران - خیبر خرم آباد؛ ساعت ۱۹:۰۰
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: علیرضا ایلدروم، حامد تازهپور و رسول اولیایی ناظر: حسین خانبان داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: علی احمدی
* مس شهر بابک - ملوان بندرانزلی؛ ساعت ۱۸:۴۵
داور: شهاب محمدی کمکها: علی اکبر نوری، فرزاد شیرمردی و غلامرضا ادیبی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: مهناز ذکائی کمک: فرزاد منصوری
* فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز؛ ساعت ۱۹:۰۰
داور: ناصر جنگی کمکها: حسین مرادی، سعید باهنر و بهزاد بارانی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: احمد محمدی کمک: بهاره سیفی نهاوندی