نماینده حزب الله: تسلیم شدن در قاموس ما نیست

جوان آنلاین: حسین الحاج حسن نماینده وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان تاکید کرد که گزینه تسلیم شدن در قاموس ما تسلیم شدن وجود ندارد و ما خواهان تداوم مقاومت و ثبات با وجود تمام فشارها هستیم.

وی اضافه کرد: حزب الله به هم پیمانی با ایران و تکیه به قدرت این کشور افتخار می کند. ایران حامی حزب الله باقی خواهد ماند.

الحاج حسن تصریح کرد: مقاومت پروژه نابودی این جریان را خنثی کرد. ورود حزب الله به جنگ در سال ۲۰۲۶ بعد از عدم اجرای تعهدات حاکمیت لبنان صورت گرفت و حزب الله همچنان قدرتمند است.

وی بیان کرد: شاهد این موضوع نیز میزان توجه آمریکا، رژیم صهیونیستی و مجامع بین المللی به موضوع لبنان است.