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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

کمبود سوخت در بغداد؛ صف‌های طولانی چند ساعته برای بنزین

بغداد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های سراسر بغداد تشکیل شده است، زیرا ساکنان برای یافتن سوخت تلاش می‌کنند و این امر باعث شده است که از دولت عراق خواسته شود تا به سرعت کمبودی را که زندگی روزمره و خدمات تاکسی را مختل کرده است، حل کند.

جوان آنلاین: صف‌های وسایل نقلیه در بیرون از پمپ بنزین‌هایی که در چندین نقطه از پایتخت عراق همچنان فعال هستند، کشیده شده است، در حالی که ساکنان می‌گویند ساعت‌ها برای جستجوی بنزین بین پمپ بنزین‌ها رانندگی کرده‌اند.

ابو احمد، یکی از ساکنان بغداد، گفت که این کمبود ناگهان ظاهر شد. او به خبرگزاری آناتولی گفت: «یک شبه، ناگهان بحران سوخت آغاز شد. حتی در کشور جنگ هم وجود ندارد. یک بحران غافلگیرکننده به دلایلی که ما نمی‌دانیم، پدیدار شد.»

این شهروند عراقی گفت: کمبودهای مشابهی به صورت دوره‌ای رخ داده است و از دولت خواست تا یک راه حل دائمی پیدا کند.

زیاد عبدالله، راننده تاکسی، گفت که تقریبا دو ساعت در چندین منطقه بغداد چرخیده تا پمپ بنزینی پیدا کند. عبدالله گفت: «من تمام بغداد را گشتم اما نتوانستم بنزین پیدا کنم. در پمپ بنزینی که بالاخره به آن رسیدم، صف طولانی بود.»

تراکم در جایگاه‌های سوخت، روال روزانه ساکنان را مختل کرده و به ویژه بر رانندگان تاکسی که کارشان به دسترسی به بنزین بستگی دارد، تاثیر گذاشته است.

بحران سوخت پس از توقف فعالیت برخی از جایگاه‌ها پدیدار شد که به صف‌های طولانی خودروها منجر شد و بر ترافیک در سراسر بغداد نیز تاثیر منفی گذاشت.

شفق نیوز پنجشنبه گذشته گزارش کرد که بغداد و چندین استان دیگر عراق با کمبود مجدد بنزین و نفت سفید مواجه شدند و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت‌گیری تشکیل شد و ده‌ها جایگاه نیز تعطیل شدند.

این اختلال تنها حدود ۱۵ روز پس از فروکش بحران تامین قبلی رخ داد که منعکس‌کننده یک کمبود ساختاری بوده است. علت عمیق‌تر به تجاوز نظامی آمریکا به ایران برمی‌گردد. روزنامه‌های عراقی گزارش دادند که خروج شرکای خارجی از پالایشگاه‌های عراق در طول این تجاوز نظامی، تولید را کاهش داد و وزارت نفت در ژوئن بحران بنزین را اعلام کرد. یک واحد پالایش در جنوب که روزانه حدود ۴ میلیون لیتر بنزین با اکتان بالا تولید می‌کرد و در ماه فوریه راه‌اندازی شده بود، پس از آنکه شرکت مجری به دلیل شرایط منطقه‌ای از ادامه کار منصرف شد، فعالیت خود را متوقف کرد.

وزارت نفت عراق به شکاف بین تولید و مصرف اشاره کرد

سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، گفت که تراکم در جایگاه‌های سوخت ناشی از شکاف بین سطح تولید و مصرف است و اعلام کرد اقداماتی برای رفع کسری عرضه بنزین و تقویت ذخایر استراتژیک کشور در حال انجام است.

وزارت نفت عراق اعلام کرد که پالایشگاه‌ها با ظرفیت کامل برای تامین تقاضای سوخت فعالیت می‌کنند و از شهروندان خواست «به شایعاتی» که شلوغی بیش از حد را به «مدل اقتصادی بخش‌های پالایش و توزیع» مرتبط می‌کنند، گوش ندهند.

همچنین این وزارتخانه افزود که تلاش کرده است تا این کمبود را با «محموله‌های وارداتی از طریق بنادر دریایی» جبران کند، اما مشکلات لجستیکی ناشی از درگیری‌های مداوم، ورود و پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر عراق را به تاخیر انداخته است.

وزارت نفت از شهروندان خواست به میزان کافی بنزین مصرف کنند و از تجمع در جایگاه‌های سوخت برای دریافت مقادیر بسیار محدود لیتر خودداری کنند و اعلام کرد که این رویه به ازدحام بیشتر و صف‌های طولانی‌تر دامن می‌زند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری ترکیه تودی، عراق با حدود ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان است. با این حال، تولید نفت این کشور در ماه‌های آوریل، مه و ژوئن در بحبوحه تجاوز نظامی آمریکا به ایران، ۶۰ درصد کاهش یافت و از ۳.۳ میلیون بشکه در روز، به ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید. تولید در ماه‌های ژوئیه و اوت رو به بهبود گذاشت.

برچسب ها: بغداد ، عراق ، جنگ ایران و آمریکا
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