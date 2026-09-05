جوان آنلاین: رسوایی تازه‌ای وزارت جنگ آمریکا را درگیر کرده است: دولت ترامپ با انکار ماهیت جنگی عملیات‌های نظامی علیه ایران، حاضر به پرداخت مزایای رزمی به خانواده نظامیان کشته‌شده در جنگ علیه ایران نیست.

به گزارش ایسنا، بیوه «الکس کلینر» ۳۳ ساله یکی از ۶ خدمه هواپیمای سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵ آمریکا که هواپیمایش در جریان جنگ علیه ایران سقوط کرد، می‌گوید همسرش یکی از ۱۸ نیروی آمریکایی بود که در جریان این جنگ جان خود را از دست داده و اکنون دولت اصلا زیر بار نمی‌رود که جنگی در منطقه وجود دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از «لیبی کلینر» بیوه این سرباز کشته شده آمریکایی گزارش داد: دستمزد آخر کلینر شامل حقوق و مزایای مربوط به خطرات و معافیت‌های مالیاتی مربوط به جنگ بوده است.

او گفته است که یک افسر نظامی به او گفته که همسرش واجد شرایط دریافت این مزایا نیست چون این عملیات به عنوان جنگ تعریف نشده است!