یارگیری عضو دموکرات کنگره از میان جمهوریخواهان برای پایان جنگ

نماینده دموکرات مجلس آمریکا با اشاره به گرانی مواد غذایی و بنزین تاکید کرد که اگر جنگ با ایران پیش از انتخابات میاندوره ای ۱۲ آبان پایان نیابد، آمریکا در معرض خطر "یک جنگ ابدی دیگر" قرار خواهد گرفت.

جوان آنلاین: "رو خانا" (Ro Khanna) با انتشار فیلمی در تارنمای اکس، گفت: انگیزه‌های سیاسی برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد. بهای مواد غذایی و بنزین بالا است. مردم آمریکا خواستار پایان جنگ قبل از رأی گیری نوامبر هستند.

به گزارش ایرنا، او گفت که فشار سیاسی برای پایان دادن به جنگ هر چه طولانی تر شود، کمرنگ‌تر می‌شود، به همین دلیل است که او در حال ایجاد یک "ائتلاف غیرمتعارف" از جمله ارتباط با توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه پیشین مجلس و دیگر جمهوریخواهان این نهاد برای پیشبرد یک قطعنامه است.

نماینده ایالت کالیفرنیا همچنین مستقیماً از جمهوری‌خواهان حامی دونالد ترامپ درخواست کرد: اگر به "اول آمریکا" معتقدید، اگر به ترامپ با وعده عدم جنگ جدید رأی دادید، پس لطفاً بیایید با هم برای برقراری آتش‌بس، برای برقراری دیپلماسی و مذاکره و جلوگیری از ورود آمریکا به یک جنگ ابدی دیگر در خاورمیانه همکاری کنیم.

رسانه های آمریکایی پیشتر خبر داده بودند که قیمت گازوئیل در این کشور بر اثر جنگ فرسایشی علیه ایران، برای نخستین بار به رکورد بی‌سابقه ۵.۸۵ دلار در هر گالن رسید؛ افزایشی که هزینه حمل‌ونقل، مواد غذایی و طیف گسترده‌ای از کالاهای روزمره را بالا برده و فشار اقتصادی ناشی از جنگ را مستقیما به مصرف‌کنندگان آمریکایی در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره منتقل کرده است.

طبق اعلام اتحادیه مستقل خواربارفروشان، سوخت حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از هزینه نهایی مواد غذایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین افزایش هزینه گازوئیل اغلب به گران‌تر شدن مواد غذایی منجر می‌شود، هرچند ممکن است مدتی طول بکشد تا شوک‌های انرژی در سراسر زنجیره تأمین منتقل شوند.

«حکیم جفریس» رهبر اقلیت دموکرات مجلس آمریکا نیز دیروز (۱۳ شهریور) در اظهاراتی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که جنگ تجاوزکارانه و بی‌دلیل آمریکا علیه ایران شکست خورده است.