طبل توخالی «عملیات طرد اقتصادی»

جوان آنلاین: سی ان ان نوشت: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به تازگی به دیپلماتهای آمریکایی در سراسر جهان دستور داد تا به کشورهای میزبان خود بگویند که باید روابط خود را با ایران قطع کرده و شعب فعال بانکهای ایرانی را فوراً تعطیل کنند.
به گزارش ایرنا، دیروز (۱۳ شهریور) نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که یک بانک ترکیهای و شرکتهای تابعه آن را هدف قرار داده است.
واشنگتن جدیدترین دور جدید تحریمهای ضد ایرانی را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده، هر چند که به جای یک تهاجم واحد و گسترده، در حدود ۲ هفته پس از اعلام آن، به صورت قطره چکانی اعمال شده است.
در همین حال، کارشناسان و دیپلماتها همچنان به شدت تردید دارند که آمریکا اقدام های معناداری علیه شرکای کلیدی ایران مانند چین انجام دهد. آنها همچنان در مورد تأثیر تحریمها بر تهران، که دههها در برابر فشار اقتصادی مقاومت کرده، تردید دارند. ایرانیها نیم قرن است که تحریمها را مدیریت کرده و آنها را دور زده اند؛ آنها میتوانند تقریباً از پس هر تحریمی برآیند.
به نوشته سی ان ان، با توجه به نقش پاکستان یا عمان در دیپلماسی جنگ، تردیدهایی وجود دارد که آمریکا اقدام های قابل توجهی علیه آنها که با ایران روابط تجاری دارند، اتخاذ کند.