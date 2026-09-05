اولین باخت رئال و پاری سن ژرمن در فصل جدید

جوان آنلاین: در ادامه دیدارهای هفته چهارم لیگ اسپانیا رئال مادرید در زمین بتیس به میدان رفت و با یک گل باخت.

کهکشانی‌ها در این مسابقه فرصت‌های گلزنی فراوانی روی دروازه میزبان خود رقم زدند و بهره‌ای از آن نبردند. گلزنی تروی پاروت در دقیقه ۸۱ آب سردی بود بر پیکره رئال مادرید.

قهرمان ۱۵ دوره لیگ قهرمانان اروپا در دقایق پایانی هم بخت لازم برای فرار از شکست را داشت و کارلوس اسپی در دقیقه ۸۷ موفق به گلزنی شد که این گل به دلیل حضور این بازیکن در موقعیت آفساید مردود شد. شاگردان مورینیو در وقت تلف شده صاحب یک ضربه پنالتی شدند که کیلیان امباپه قدر این توپ را ندانست و پنالتی را در دقیقه ۴+۹۰ از دست داد.

رئال مادرید اولین شکست خود در فصل ۲۷-۲۰۲۶ را متحمل شد و حالا با کسب ۹ امتیاز، جایگاه دوم جدول را به خود اختصاص داده است. رئال بتیس هم با ۹ امتیاز و تفاضل گل کمتر از بارسلونا و رئال مادرید، در رتبه سوم جدول لالیگا قرار دارد.



در انگلیس لیورپول با دو گل زودهنگام الکساندر ایساک ایپسویچ را دو بر صفر شکست داد.

در فرانسه نیز پاری سن ژرمن در ادامه روند ضعیف خود در این فصل دو بر یک برابر موناکو شکست خورد.

مارکینیوش در دقیقه ۳۱ سبب شد قهرمان دو فصل اخیر اروپا با برتری راهی رختکن شود. شاگردان فیلیپه لوییس در نیمه مربیان اما ورق را برگرداندند و با گلزنی فلاویو نازینیو در دقیقه ۵۸ و استانیس ایدومبو در دقیقه ۷۲، بردی ارزشمند در خانه PSG به دست بیاورند.

این شکست در شرایطی در کارنامه تیم لوییس انریکه به ثبت رسید که آمار مسابقه نشان می‌داد بازیکنان پاری‌سن‌ژرمن ۲۱ شوت به سمت دروازه حریف زدند که تنها یکی از آنها تبدیل به گل شد. موناکو اما تنها چهار شوت به سمت دروازه میزبان سرسخت خود شلیک کرد و به دو گل رسید.

موناکو با کسب ۹ امتیاز کامل از سه هفته نخست، در صدر جدول لیگ یک فرانسه قرار دارد و پاری‌سن‌ژرمن که هنوز بردی در این فصل از مسابقات کسب نکرده، با دو امتیاز در رتبه دوازدهم جدول لیگ یک فرانسه روزگار می‌گذراند!