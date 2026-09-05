رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: در نشست هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی مقرر شد از این پس فقط سخنگوی دولت سیاست‌ها را اعلام و معاون وزیر نفت درباره مسائل فنی بنزین و گازوئیل اظهارنظر کند.

جوان آنلاین: سید حمید پورمحمدی در حاشیه جلسه هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی که روز جمعه ۱۳ شهریور به ریاست رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در این سازمان برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره مسئول اعلام تغییرات نرخ سوخت از سوی دولت اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد سخنگوی واحد در مورد سوخت و بنزین داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بر این اساس مقرر شد فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سیاست دولت را بیان کند و اگر در زمینه بنزین یا گازوئیل تصمیمی گرفته شد، درباره بخش فنی آن هم محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صحبت کند.

پورمحمدی تاکید کرد: هر صحبتی غیر از این دو مرجع بیان شود، صحبت دقیقی نیست؛ فقط این دو نفر از طرف دولت صحبت می‌کنند.