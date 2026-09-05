جوان آنلاین: شبکه خبری الجزیره قطر امروز شنبه در گزارشی با عنوان «هزینههای راهبرد جدید ترامپ در قبال ایران چیست؟» آورده است، سیاست جدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در قبال تنگه هرمز که از اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ با تشدید حضور نظامی و محاصره دریایی این منطقه کلیدی آغاز شده، نه تنها امنیت آبراههای جهانی را تأمین نکرده، بلکه هزینههای سنگین و فزایندهای را بر دوش اقتصاد جهان و حتی مصرفکنندگان آمریکایی گذاشته است.
این رسانه قطری با انتشار گزارشی تحلیلی، به بررسی پیامدهای اقتصادی این رویکرد تهاجمی پرداخته و آن را عاملی برای بیثباتی، گرانی و اختلال در زنجیره تأمین انرژی معرفی کرده است.
الجزیره مینویسد که از زمان تشدید اقدامات نظامی آمریکا در تنگه هرمز و هدفگیری تأسیسات و داراییهای دریایی ایران، قیمت نفت خام برنت از مرز ۹۵ دلار عبور کرده و در برخی روزها به ۹۷ دلار در هر بشکه نیز رسیده است.
همچنین نفت وستتگزاس اینترمدیت (WTI) به بیش از ۹۰ دلار صعود کرده است. به گفته این رسانه، این افزایش قیمت، نشاندهنده هراس سرمایهگذاران از مختل شدن عرضه نفت از سوی منطقه خلیج فارس است و مستقیماً به سیاست خصمانه و نظامیگرایانه واشنگتن نسبت داده میشود.
الجزیره تأکید دارد که ادامه این روند، تورم جهانی را به سطحی خطرناک خواهد رساند و کشورهای واردکننده انرژی را با فشار مضاعفی مواجه خواهد کرد.
به گزارش الجزیره، یکی از فوریترین و ملموسترین پیامدهای این محاصره دریایی، افزایش نجومی حقبیمه خطرات جنگی برای نفتکشها است.
بر اساس دادههای این شبکه، این حقبیمه از حدود ۰.۲۵ درصد ارزش کشتی قبل از بحران، به بیش از ۳ درصد در شرایط کنونی رسیده است.
به عبارت دیگر، برای یک نفتکش بزرگ با ارزش ۳۰۰ میلیون دلار، هزینه بیمه از ۷۵۰ هزار دلار به ۹ میلیون دلار افزایش یافته است.
الجزیره تأکید میکند که این افزایش هزینه، فقط دامنگیر شرکتهای کشتیرانی نمیشود، بلکه از طریق زنجیره تأمین به قیمت سوخت، دیزل، خوراک هواپیماها و حتی مواد غذایی و کالاهای مصرفی در سراسر جهان سرایت میکند و سفره مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
الجزیره با اشاره به آمارهای رهگیری دریایی، گزارش داده که میانگین تردد روزانه نفتکشها از تنگه هرمز از بیش از ۱۳۰ فروند به کمتر از ۱۵ فروند در روز سقوط کرده است.
این رسانه قطری هشدار داده که این آمار، نشاندهنده شکست عملیاتی سیاست آمریکا در بازگرداندن آرامش به این آبراه است.
به نوشته الجزیره، باقی ماندن نفتکشها در لنگرگاهها یا تغییر مسیر آنها، نه تنها هزینه حمل را چند برابر کرده، بلکه قابلیت پیشبینیپذیری تأمین انرژی را از بین برده و صنایع آسیایی را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است. این وضعیت، به ویژه برای کشورهای واردکننده گاز طبیعی مایع که حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی آن از همین تنگه عبور میکند، یک فاجعه اقتصادی محسوب میشود.
الجزیره تصریح کرده که هدف اعلامی این سیاست، فشار بر درآمدهای نفتی ایران است. با این حال، این رسانه میافزاید که این فشار اقتصادی، به جای واداشتن ایران به عقبنشینی، ممکن است واکنشهای غیرقابل پیشبینی و گستردهتری را برانگیزد که هزینههای آن چندین برابر خواهد شد.
به گزارش الجزیره، ادعای کاخ سفید مبنی بر جایگزینی نفت ونزوئلا به جای نفت خلیج فارس، یک توهم استراتژیک محسوب میشود. این رسانه با اشاره به نیاز ونزوئلا به سرمایهگذاری کلان برای افزایش تولید و همچنین سنگین بودن کیفیت نفت این کشور، تأکید کرده که این گزینه نمیتواند خلأ نفت خلیج فارس را پر کند و عملاً راهی برای کاهش فشار قیمتها ارائه نمیدهد.
این شبکه قطری در پایان گزارش خود نتیجهگیری کرده که سیاست نظامیگری و محاصره دریایی ترامپ در تنگه هرمز، یک باخت برای اقتصاد جهانی است.
الجزیره مینویسد که این استراتژی، به جای تأمین امنیت انرژی، موجی از گرانی، اختلال و نااطمینانی ایجاد کرده و تا زمانی که منطق زور و تلافی بر این آبراه حاکم باشد، قیمت نفت، بیمه و حملونقل در سطحی بالا باقی خواهد ماند و اقتصاد جهان تاوان سنگین این ماجراجویی نظامی را خواهد پرداخت.