فایننشال تایمز درباره تبعات تجاوز به ایران: موج تورم جدید در راه است

روزنامه فایننشال تایمز نسبت به موج جدید تورم در آمریکا بر اثر جنگ افروزی ترامپ علیه ایران هشدار داد.

جوان آنلاین: فایننشال تایمز گزارش داد که جنگ افروزی ترامپ علیه ایران باعث به راه افتادن موج افزایش قیمت سوخت در آمریکا شده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، قیمت بالای سوخت که برای بخش صنایع آمریکا تعیین کننده است می تواند باعث به وجود آمدن موج تورمی جدید قبل از انتخابات میان دوره ای در ۷ نوامبر شود.

گاردین نیز اعتراف کرده بود که موج شدید افزایش قیمت سوخت باعث وارد آمدن خسارت به کشاورزان در انگلیس و آمریکا شده است.

بر اساس این گزارش، تشدید تنش ها در خاورمیانه و تداوم تحریم های صادراتی روسیه باعث افزایش قیمت سوخت به میزان ۱۰ درصد در کمتر از یک هفته شده است.

گاردین اضافه کرد: با توجه به کمبود منابع مالی، ارتش انگلیس دستور توقف مانورهای غیر ضروری را صادر کرده است.