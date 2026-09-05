ادعای هاآرتص: چیز زیادی از روابط خوب نتانیاهو و ترامپ باقی نمانده است

در حالی که آمریکا و اسرائیل بر سر سیاست های خصمانه علیه کشورهای منطقه با یکدیگر هماهنگ هستند یک روزنامه صهیونیست مدعی تنش در روابط میان ترامپ و نتانیاهو شد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از منابع آگاه مدعی شد که روابط میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نامطلوب شده و دیگر چیز زیادی از روابط خوب قبل باقی نمانده است.

به گزارش مهر، این روزنامه به اختلافات داخلی در خصوص نحوه مدیریت پرونده نوار غزه اشاره کرد و نوشت، تنش ها میان مسئولان صهیونیست و شورای صلح نوار غزه نیز شدت گرفته و محافل نظامی و غیرنظامی رژیم صهیونیستی از همکاری با این شورا سر باز می زنند.

شورای به اصطلاح صلح برآمده از طرح ترامپ درباره نوار غزه که با غوغای رسانه ای به یکی از دستاوردهای رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده بود هنوز هیچ نتیجه ای نداشته است.

ادعای روزنامه هاآرتص در حالی مطرح می شود که تمام سیاست های جنگ طلبانه و مخرب رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه با هماهنگی مستقیم ترامپ تدوین و اجرا می شود.