جنبش حماس: جنایات اسرائیل اراده مردم ما را نخواهد شکست

رئیس دفتر امور قدس اشغالی جنبش «حماس» درباره شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران در قدس اشغالی، گفت: خون شهدا پایمال نخواهد شد و جنایات اسرائیلی اراده مردم ما را نخواهد شکست.

جوان آنلاین: «هارون ناصرالدین» رئیس دفتر امور قدس اشغالی حماس، با اشاره به جنایت اشغالگران در به شهادت رساندن جوان فلسطینی بیان کرد: به شهادت رساندن یک جوان فلسطینی در روز جمعه در باب العمود مطابق با سیاست تشدید اقدامات اشغالگران و جنایات مداوم آن علیه فلسطینیان ساکن قدس اشغالی است.

ناصرالدین ضمن تسلیت شهادت این جوان فلسطین تصریح کرد: خون شهدا پایمال نخواهد شد و جنایات اسرائیلی اراده مردم ما را نخواهد شکست.

او اشغالگران را مسئول کامل پیامدهای جنایاتشان دانست و خواستار وحدت و حمایت بیشتر از مقاومت شد.

ناصرالدین همچنین از فلسطینیان ساکن قدس اشغالی، کرانه باختری و داخل اراضی اشغالی خواست تا به مسجد الاقصی بروند و در آنجا حضور داشته باشند و با تروریسم اشغالگران و شهرک‌نشینان صهیونیست به مقابله برخیزند.

نظامیان رژیم صهیونیستی روز جمعه در نزدیکی «باب العمود» در قدس شرقی اشغالی، واقع در مجاورت مسجدالاقصی، به سوی یک فلسطینی تیراندازی کردند که بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پلیس رژیم صهیونیستی مدعی شد فرد مذکور قصد انجام حمله با سلاح سرد را داشته است.