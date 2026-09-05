هشدار حماس درباره طرح وزیر تندروی صهیونیستی برای کوچ اجباری اهالی غزه

سخنگوی جبنش مقاومت اسلامی «حماس» با هشدار جدی در مورد طرح «ایتامار بن‌گویر» وزیر تندروی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در مورد کوچاندن اجباری ساکنان غزه، آن را بسیار خطرناک توصیف کرد.

جوان آنلاین: «حازم قاسم»، سخنگوی حماس، گفت: اتخاذ طرح‌هایی برای آواره کردن مردم فلسطین از نوار غزه، نشان‌دهنده یک تحول بسیار خطرناک است. اظهارات بن گویر در این خصوص نشان دهنده تلاش رژیم اشغالگر برای تحمیل یک وضعیت سخت انسانی و معیشتی در غزه برای تسهیل اجرای طرح‌های آوارگی است.

ایتامار بن‌گویر، در آستانه انتخابات «کنست» (پارلمان) رژیم اسرائیل که قرار است ۵ آبان برگزار شود، طرحی موسوم به «خروج ۷۱۰» را با هدف کوچ اجباری ساکنان نوار غزه ارائه کرده است.

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» گزارش داد که طرح بن‌گویر قرار است یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی وی باشد و حزب متبوع وی «عوتصما یهودیت» نیز آن را به عنوان یکی از شروط مشارکت خود در کابینه آینده مطرح خواهد کرد.

بر اساس این طرح، خروج ۲۵۰ هزار فلسطینی در سال نخست، ۱.۱۱ میلیون نفر در مدت سه سال و حدود ۱.۸۶ میلیون نفر در مدت هفت سال هدف‌گذاری شده است.

بن‌گویر در این طرح، سازوکاری برای خروج فلسطینیان از غزه پیش‌بینی کرده است که به گفته وی، برای هر فرد یا خانواده شامل تعیین کشور مقصد، تأمین وضعیت قانونی، صدور مدارک و روادید، پرداخت هزینه سفر و مسکن اولیه، آموزش حرفه‌ای و کمک به اشتغال تا ۲۴ ماه خواهد بود؛ طرحی که با وجود استفاده از عنوان «مهاجرت داوطلبانه»، در عمل بر فراهم کردن زمینه برای کوچ اجباری از غزه تمرکز دارد.

ترکیه، اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو و شماری از کشورهای عربی از جمله مقاصد بالقوه‌ای هستند که در این طرح نام آنها مطرح شده است.

به نوشته روزنامه یدیعوت آحارنوت، تاکنون هیچ کشوری برای پذیرش گسترده فلسطینیان غزه اعلام آمادگی نکرده و همین مساله می‌تواند طرح بن‌گویر را در حد یک شعار انتخاباتی باقی بگذارد.

رژیم صهیونیستی پیش از این نیز با شماری از کشورهای آفریقایی از جمله اتیوپی و کنگو درباره اخراج و پذیرش فلسطینیان تماس‌هایی داشت که به نتیجه نرسیده است.

ایده انتقال فلسطینیان از غزه پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۳، بارها در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی و آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) پیشنهاد جنجالی خود درباره جابه‌جایی ساکنان غزه را مطرح کرده بود که با مخالفت جدی کشورهای عربی همراه شد.

در همین چارچوب، منتقدان بن‌گویر گفته‌اند نزدیک شدن به انتخابات کنست می‌تواند انگیزه وی برای اتخاذ مواضع افراطی‌تر درباره فلسطینیان را افزایش دهد. گزارش‌های مطرح‌شده درباره تشدید فشار این وزیر افراطی اسرائیلی بر زندانیان فلسطینی و اقدامات وی علیه آن‌ها نیز از سوی منتقدان در همین چارچوب کارزار انتخاباتی ارزیابی شده است.