کد خبر: 1377694
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
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تحلیلگر عراقی: آمریکا نمی‌خواهد عراق را به‌طور کامل ترک کند

عراقی تحلیلگر سیاسی عراقی ضمن ابراز تردید درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق، گفت: آمریکا نمی‌خواهد عراق را به‌طور کامل ترک کند، به ویژه اینکه منافع استراتژیک آن مستلزم ادامه نوعی حضور نظامی یا امنیتی در این کشور است.

جوان آنلاین:  «اثیر الشرع» بیان کرد: عراق برای واشنگتن در منطقه خاورمیانه موقعیت بسیار مهمی دارد و بعید است که آمریکا از قابلیت‌های اطلاعاتی و لجستیکی خود در آنجا به ویژه با توجه به ارتباط عراق با محیط منطقه‌ای خود و درهم‌تنیدگی مسائل امنیتی در منطقه، صرف نظر کند.

این تحلیلگر عراقی افزود: داده‌های فعلی نشان نمی‌دهد که واشنگتن تمایلی به پایان کامل روابط امنیتی و دفاعی خود با بغداد داشته باشد و آمریکا ممکن است در مورد خروج کامل برنامه‌ریزی شده خود از عراق تا پایان سپتامبر به تاکتیک‌های تأخیری متوسل شود که لزوماً شامل نگه داشتن نیروهای آمریکایی در خاک عراق پس از ۳۰ سپتامبر (هشتم مهرماه) نمی‌شود. واشنگتن می‌تواند پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی را اعلام کند و همزمان روابط دفاعی خود با عراق را حفظ کند.

الشرع گفت: این سناریو عملاً می‌تواند به معنای تغییر شکل حضور نظامی آمریکا، به جای پایان کامل آن، با حرکت به سمت اشکال جدید همکاری امنیتی و نظامی باشد که به واشنگتن اجازه می‌دهد برخی از نفوذ و قابلیت‌های خود را در عراق حفظ کند.

وی افزود: آمریکا ممکن است به دنبال حفظ قابلیت‌های اطلاعاتی و لجستیکی خود از طریق ترتیبات جدیدی باشد که لزوماً به شکل حضور نظامی سنتی نباشد. پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی لزوماً به معنای پایان همه اشکال حضور آمریکا نیست.

این تحلیلگر عراقی بیان کرد: خروج آمریکا ممکن است تا حد زیادی نمادین باشد، مشابه آنچه در اعلامیه‌های قبلی آمریکا در مورد ماهیت حضور در عراق بیان شده است. مرحله بعدی مشخص خواهد کرد که آیا اعلام پایان مأموریت واقعاً منجر به خروج کامل خواهد شد یا به تغییر شکل حضور آمریکا تحت عناوین و ترتیبات جدید منجر خواهد شد.

فشار بر کشورها با فعال کردن هسته‌های تروریستی

الشرع در بخش دیگری از این گفت‌وگو بیان کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، با سوق دادن کشورها به سمت عادی‌سازی روابط و ایجاد آشتی عراق و سوریه در چارچوب پروژه موسوم به «خاورمیانه جدید» که با نام «معامله قرن» نیز شناخته می‌شود، به دنبال خدمت به رژیم صهیونیستی است.

وی تاکید کرد: دولت آمریکا پروژه خود را برای سوق دادن کشورهای منطقه به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی با فعال کردن هسته‌های تروریستی برای فشار بر کشورها، از جمله عراق، دنبال می‌کند. عراق طبق خواسته ترامپ پیش می‌رود و در سفر نخست وزیر «علی الزیدی» به واشنگتن یادداشت‌های تفاهم و توافق‌نامه‌های متعددی امضا شد و سفر «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی به سوریه نیز در چارچوب توافق‌نامه‌های امضا شده در واشنگتن است.

الشرع بیان کرد: ترامپ قصد دارد مواضع و دیدگاه‌های بین بغداد و دمشق را برای خدمت به پروژه به اصطلاح «خاورمیانه جدید» متحد کند، پس از آنکه او شروع به ترسیم این نقشه کرد؛ نقشه‌ای که در گذشته و حال با نام‌های زیادی از جمله پروژه «شام جدید»، «معامله قرن» یا «روند صلح» شناخته شده است. رئیس جمهور آمریکا از طریق این طرح به دنبال همسو کردن سیاست‌های سوریه و عراق است.

برچسب ها: آمریکا ، عراق ، آمریکاست
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