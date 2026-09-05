کاخ سفید به دنبال جایگزینی برای معاون وزیر جنگ است

رویترز از بررسی روندی به دست کاخ سفید برای جایگزینی معاون وزیر جنگ خبر داد؛ وضعیتی که در بحبوحه افزایش تغییرات و استعفاها در این وزارتخانه مطرح می‌شود.

جوان آنلاین: این خبرگزاری اعلام کرد که کاخ سفید نامزدهای جایگزینی احتمالی استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ را بررسی کرده است؛ وضعیتی که نشانه احتمال تغییرات بیشتر در مدیریت پنتاگون است که تاکنون با موجی از تغییرات و جابه‌جایی‌ها روبرو بوده است.

رویترز نوشت که این بررسی‌ها از ماه ژوئن (خرداد) در دست بررسی بوده و حتی با سناتورهای ارشد در خصوص مورد تائید بودن آنها مشورت شده است. همچنین بررسی‌ها تا اواخر ماه اوت (اوایل شهریور) همچنان ادامه داشت است.

هنوز هیچ تصمیمی برای برکناری فاینبرگ از سمتش گرفته نشده و در عین حال توضیحی در مورد چرایی بررسی کاخ سفید برای جانشینی این مقام پنتاگون ارائه نکردند.

پنتاگون نیز هرگونه بررسی روند برای جایگزینی فاینبرگ را تکذیب کرد و پیت هگست هم در واکنش به درخواست رویترز برای اظهار نظر، در بیانیه‌ای گفت که فاینبرگ از حمایت کامل او برخوردار است و «جایی نمی‌رود.»

وزارت جنگ در عین حال از ارائه نظر فاینبرگ خودداری کرد و حاضر نشد او را برای مصاحبه در اختیار قرار دهد.

به نوشته رویترز، اگر فاینبرگ که میلیاردر و یکی از بنیانگذاران شرکت سهام خصوصی Cerberus Capital Management است از وزارت جنگ خارج شود، این ماجرا می‌تواند مهمترین تغییر مدیریتی در وزارتخانه‌ای باشد که پیش از این نیز شاهد موجی از استعفاها در دوران هگست بوده است.

استعفای ژنرال دن دریسکول وزیر ارتش، این هفته پس از ماه‌ها تنش با هگست به شدت خبرساز شد. جان فلان وزیر نیروی دریایی و چندین رهبر ارشد ارتش نیز در ماه‌های اخیر از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند.

رویترز در بخشی دیگر با اشاره به یکی از گزارش‌های خود در مورد کاهش ذخایر موشکی یادآور شده است که در دیدار ترامپ با هگست در کمپ دیوید، وزیر جنگ، فاینبرگ را مسئول کاهش ذخایر موشک‌های هدایت شونده دور برد و رهگیرهای پدافند معرفی کرده بود. اما کاخ سفید این گزارش را «جعلی» خواند.

به نوشته این خبرگزاری، فاینبرگ که سال گذشته توسط ترامپ منصوب شد، تلاش کرده است تا با افزایش بودجه ایالات متحده، پنتاگون را تغییر شکل دهد؛ از جمله با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ارتش در شرکت‌ها و ارائه وام به پیمانکاران نظامی.

فاینبرگ همچنین در کنگره نیز با بررسی و انتقاد روبرو شده است؛ سناتور الیزابت وارن پیش از این نگرانی‌هایی در مورد اینکه آیا شرکت سابق این مقام وزارت جنگ ممکن است از هزینه‌ کردهای پنتاگون برای برنامه دفاع موشکی گنبد طلایی خود بهره‌برداری کند، مطرح کرده است.

هرچند شان پارنل سخنگوی پنتاگون در این زمینه گفت: «هیچ تضاد منافعی بین استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ و شرکت سربروس وجود ندارد. او به طور کامل از سربروس کناره‌گیری کرده و خود را از هرگونه مکالمه یا روابط تجاری بین قوه مجریه و سربروس کنار کشیده است.»