جوان آنلاین: مقامات صهیونیستی از همکاری با «شورای صلح غزه» خودداری میکنند و این موضع را به واشنگتن اطلاع دادهاند.
این در حالی است که اختلافات میان تلآویو و واشنگتن بر سر نحوه اجرای مرحله دوم طرح آمریکا برای آتشبس غزه افزایش یافته است.
هاآرتص به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تنش میان مقامات اسرائیلی و شورای صلح غزه افزایش یافته و این مقامات گفتهاند که آمریکا آنها را «رها کرده است».
این روزنامه افزود، شورای صلح، نزدیک شدن انتخابات رژیم اسرائیل در پایان اکتبر (پنجم آبان) را عامل اصلی مخالفت مقامهای این رژیم با همکاری در طرح غزه ارزیابی میکند.
همزمان، «تایمز اسرائیل» گزارش داد که حماس به میانجیگران توافق آتشبس اطلاع داده تا زمانی که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه ادامه دارد، سلاحهای خود را تحویل نخواهد داد.
این روزنامه به نقل از یک دیپلمات از کشورهای میانجی آتشبس نوشت که ناامیدی جرد کوشنر، فرستاده آمریکا، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل هنوز به تهدید واشنگتن برای قطع حمایت از این رژیم در صورت ادامه حملات منجر نشده است.
به گفته این دیپلمات، واشنگتن پذیرفته تا پایان انتخابات رژیم صهیونیستی صبر کند و پس از آن تلاشها برای پیشبرد طرح صلح غزه را از سر بگیرد.
این در حالی است که نیکولای ملادینوف، مدیر اجرایی شورای صلح پیشتر در گفتوگو با الجزیره هشدار داد شکست طرح آمریکا برای غزه میتواند منطقه را به «نقطه بیبازگشت» برساند و گزینه جایگزین اجرای آن، ادامه جنگ یا آغاز درگیری جدید با پیامدهای بلندمدت برای غزه، اسرائیل و منطقه خواهد بود.
وی تأکید کرده که ادامه وضعیت موجود، در شرایطی که رژیم صهیونیستی همچنان بخشهایی از غزه را کنترل میکند و جمعیت فلسطینی در مناطق دیگر متمرکز شدهاند، میتواند به حذف غزه از ساختار کشور آینده فلسطین یا وقوع جنگی تازه منجر شود.