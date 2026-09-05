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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶
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حجاب؛ ترند فضای مجازی فرانسه

55 پیشنهاد یک مقام حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه در مورد ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد و حجاب را به ترندی در این فضا تبدیل کرد.

جوان آنلاین: حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه هفته گذشته اعلام کرد که در صورت قدرت گرفتن و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، حجاب زنان در مکان‌های عمومی را ممنوع می‌کند. این اظهارات خشم مردم از طبقه سیاسی تا کاربران عادی فضای مجازی را برانگیخت.

ژان فیلیپ تانگی، نماینده پارلمان و از چهره‌های کلیدی و نزدیک به مارین لو پن، رهبر راست افراطی فرانسه، در گفت‌وگو با شبکه «ب‌اف‌ام تی‌وی» (BFMTV) و در چارچوب کارزار انتخاباتی حزب، پرده از جزئیات این طرح تقابلی برداشت و از ممنوعیت حجاب و تعیین جریمه نقدی برای آن سخن گفت. در پی انتشار این اظهارات، ویدئوهایی در فضای مجازی پربازدید شد که در آن کاربران با پوشیدن روسری از زنان مسلمان و محجبه حمایت می‌کردند.

این واکنش گسترده در فضای مجازی حزب راست اجتماع ملی را نیز دچار دودستگی کرده است؛ درحالیکه سباستیَن شُنو، نایب‌رئیس این حزب مدعی است که برای مهار اسلام رادیکال، ما معتقدیم که پلیس بازوی دولت است و می‌تواند این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. ژردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، درباره اخبار منتشرشده درباره جریمه افراد باحجاب رویکرد محتاطانه‌تری اتخاذ کرد و گفت: در صورت پیروزی مارین لو پن در انتخابات ریاست‌جمهوری، هیچ بحثی در مورد ایجاد «پلیس پوشش» برای مجازات زنانی که در ملاء عام حجاب به سر می‌کنند، وجود ندارد.

تارنمای خبری «ون مینوت» نیز در مورد «موج حمایت کاربران از زنان محجبه» نوشت: در چند روز گذشته، زنانی که مسلمان نیستند، از خود در حالی که روسری یا شال به سر می‌کنند، فیلمبرداری کرده‌اند.

برخی دیگر از کاربران در مورد نحوه صحیح حفظ حجاب راهنمایی می‌خواهند. حتی برخی از مردان با هدف محکوم کردن وعده انتخاباتی حزب اجتماع ملی تصاویری از خود با روسری منتشر می‌کنند.

در یکی از ویدیوهای منتشر شده تیک‌تاک با ده‌ها هزار لایک، کاربری خطاب به زنان محجبه می‌گوید: به ما یاد بدهید که چگونه شال بر سر کنیم، ما آماده‌ایم.

یکی دیگر می‌گوید: این مساله مربوط به لباس پوشیدن نیست، مربوط به اعتراض است.

ژولیت، تولیدکننده محتوای محجبه با نزدیک به ۱۸۵ هزار دنبال‌کننده در تیک‌تاک، در ویدیویی می‌گوید: من عمیقا از این حمایت گسترده تحت تاثیر قرار گرفته ام.

حجاب؛ ترند فضای مجازی فرانسه

این زن جوان که کاربران اینترنت را به ادامه انتشار این نوع ویدیوها تشویق می‌کند، می‌افزاید: من هرگز ندیده‌ام که این همه آدم از ما دفاع کنند. صادقانه بگویم، ما بیشتر به عکس این موضوع عادت داریم.

هفته‌نامه فرانسوی «ژورنال دو دیمانش» نیز به این مساله پرداخت و نوشت: برخی کاربران با پوشیدن روسری در ویدئوها اعلام می‌کنند که در صورت تصویب این قانون «ما هم روسری بر سر خواهیم کرد».

یکی از کاربران در رسانه‌های اجتماعی نوشت: من مسیحی هستم، اما از خواهرانم حمایت می‌کنم.

کاربر دیگری با پوشیدن روسری اعلام کرد: می‌خواهند آن را ممنوع کنند؟ حتی تعداد بیشتری از ما آن را خواهیم پوشید.

و کاربر دیگری اظهار داشت: در سال ۲۰۲۷، ما تصمیم خواهیم گرفت که با وجود اینکه مسلمان نیستیم، روسری بپوشیم.

یکی از کاربران در پستی ویدئویی در حالی که سعی می‌کرد روسری را به شکل مسلمانان محجبه بر سر کند، با اشاره به تصمیم حزب اجتماع ملی برای ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی گفت: این قانون آزادی‌های زنان را بیشتر محدود خواهد کرد. ممنوعیت حجاب، بیکاری را کاهش نمی‌دهد، شرایط کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و معلمان را بهبود نمی‌بخشد، به نفع مبارزه برای تغییرات اقلیمی نیست و نابرابری را کاهش و دستمزد منصفانه برای کشاورزان را تضمین نمی‌کند.

این واکنش‌ها به کاربران عادی فضای مجازی محدود نماند.

بالی باگایوکو، شهردار فرانسوی از حزب «تسلیم‌ناپذیر» شهر سَن‌دُنی، در واکنش به بحث این روزهای راست‌های افراطی مبنی بر ممنوعیت و جریمه حجاب در فرانسه، نوشت: در شرایطی که راست افراطی و «اجتماع ملی» به نام نفرت آشکار از تنوع و اسلام‌هراسی هرچه بی‌پرواتر، پیشنهاد می‌کنند زنانی را که حجاب دارند تحت تعقیب قرار دهند، بسیاری از ما می‌خواهیم حرف ساده‌ای به خواهران مسلمانمان بزنیم: ما شما را همان‌گونه که هستید دوست داریم.

حجاب؛ ترند فضای مجازی فرانسه

وی خطاب به زنان مسلمان در فرانسه نوشت: شما بخشی کاملاً مشروع و برحق از جامعه ما هستید. شما بخشی از فرانسه و غنای آن هستید. شما در جمهوری، در خانه خودتان هستید.

باگایوکو با بیان اینکه «لائیسیته به معنای رد یک دین نیست»، افزود: در برابر کسانی که می‌کوشند تفرقه بیندازند، انگ بزنند و فرانسوی‌ها را در برابر یکدیگر قرار دهند، ما همبستگی، برابری و آزادی را انتخاب می‌کنیم. ما در کنار یکدیگر، قدم‌به‌قدم با راست افراطی و ایدئولوژی آن که پشت به ارزش‌های جمهوری کرده است، مبارزه خواهیم کرد.

علی دیوئارا، شهردار عضو حزب چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» شهر لا کورنُووْ، در واکنش به بحث این روزهای راست‌های افراطی مبنی بر ممنوعیت و جریمه حجاب در فرانسه، این تصویر را در حساب ایکس خود منتشر کرد و نوشت: آزادی.

حجاب؛ ترند فضای مجازی فرانسه

شورای فرانسوی آیین مسلمانان(CFCM) با انتقاد از اظهارات حزب راست افراطی فرانسه، نسبت به پیامدهای اجتماعی آن برای زنان محجبه هشدار داده است. این نهاد معتقد است که چنین مواضعی می‌تواند زنان مسلمان را بیشتر در معرض توهین، تهدید، ارعاب و حمله قرار دهد و بر حق زنان برای انتخاب پوشیدن یا نپوشیدن حجاب تأکید کرده است.

موج به راه افتاده در فضای مجازی نشان می‌دهد که بحث حجاب همچنان یکی از مسائل حساس جامعه فرانسه محسوب می‌شود و واکنش‌ها به آن نیز بیانگر آن است که این موضوع با دیدی فراتر از یک نشان مذهبی، به‌عنوان مساله‌ای مرتبط با آزادی فردی مطرح می‌شود.

برچسب ها: حجاب ، حفظ حجاب ، ارزش حجاب
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