جوان آنلاین: مرکز اطلاعات فلسطین «مُعطی» در گزارشی اعلام کرد که موارد نقض حقوق بشر شامل ۵ شهید و زخمی شدن ۳۳ نفر بوده است.
طبق این گزارش، ۱۹۴ مورد بازداشت، ۲۶۳ یورش به شهرک ها و اردوگاههای فلسطینی و ۲۵۶ مورد یورش به منازل فلسطینیان و ۱۰۹ مورد تخریب و ویران کردن اموال و ۳۲ مورد مصادره مستند شده است.
بر اساس گزارش این نهاد، ۳۳۰ مورد اعمال محدودیت در ایستهای بازرسی و ۳۱۴ مورد مسدودسازی و بسته شدن مناطق در سراسر کرانه باختری نیز به ثبت رسیده است.
سایر موارد نقض حقوق بشر در این دوره شامل ۴۶ مورد تیراندازی، ۱۳۴ مورد تعرض شهرکنشینان و فعالیتهای شهرکسازی، ۲۸۱ مورد یورش به منازل و ۶ مورد تعرض به مقدسات بوده است.
علاوه بر این ، ۶ مورد نقض حقوق کادر پزشکی و خبرنگاران و ۲ مورد تعرض به حقوق آموزشی ثبت شده است.
مرکز اطلاعات فلسطین «مُعطی» در گزارش خود به یک حمله هوایی نیز اشاره کرد.
این خبر در حالی منتشر می شود که روز جمعه ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد یک عملیات نظامی ۴۸ ساعته را در شمال کرانه باختری به پایان رسانده است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز به تازگی با اشاره به افزایش حملات شهرکنشینان تحت حمایت ارتش صهیونیستی در کرانه باختری، این اقدامات را در راستای اجرای طرحهای الحاق و پاکسازی قومی دانست و خواستار ایستادگی عمومی ملت فلسطین شد.