سازمان ملل: هیچ مکان امنی در نوار غزه وجود ندارد

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به تشدید تجاوزهای رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت یا زخمی‌شدن کودکان و زنان بر اثر این حملات، اعلام کرد،هیچ مکانی در غزه امن نیست و هیچ کس هم از حملات تل آویو در امان نیست.

جوان آنلاین: «دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین» در گزارشی اعلام کرد: با وجود گذشت نزدیک به یک سال از توافق آتش‌بس، هیچ مکان امنی در نوار غزه وجود ندارد و هیچ کس در این منطقه در امنیت نیست.

این گزارش، به شهادت رساندن ۲۴ فلسطینی، از جمله چهار کودک و یک زن، را در نتیجه تجاوز رژیم صهیونیستی طی پنج روز بین اواخر اوت تا اول سپتامبر را مستند و اعلام کرده است که ۲۱ نفر از آنها در حملات هوایی به شهادت رسیده اند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرد: ادعای اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن آنچه که آن را «اهداف مشروع» می‌نامد، آن را از تعهدات به قوانین بین‌المللی بشردوستانه، به ویژه اصل محافظت از غیرنظامیان و انجام تمام اقدامات احتیاطی ممکن برای جلوگیری از آسیب رساندن به آنها، معاف نمی‌کند.

در این گزارش آمده است که ادامه اقدامات تل آویو، همراه با عملیات انجام شده توسط «شبه نظامیان نیابتی»، باعث آسیب شدید به غیرنظامیان و تشدید ناامنی در نوار غزه می‌شود.

خبرگزاری شهاب گزارش داد: این اظهارات، هشدارهای مکرر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت نامناسب انسانی در غزه و خطرات مداوم پیش روی غیرنظامیان در بحبوحه ویرانی گسترده، کمبود مایحتاج اولیه و محدودیت‌های دسترسی بشردوستانه را نمایان می سازد.

بامداد امروز، ارتش رژیم صهیونیستی با آتش توپخانه، مناطقی از نوار غزه را گلوله باران کرد. تمرکز ارتش اسرائیل در این حمله، محله «التفاح» در شرق غزه بوده است. همچنین ناوها و قایق‌های جنگی نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی، مناطق شرقی شهر «خان‌یونس» واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند، در اثر این حمله، دستکم ۲ فلسطینی به شهادت رسیده و سه نفر دیگر زخمی شدند.