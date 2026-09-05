جوان آنلاین: ائتلاف ناوگان آزادی در بیانیهای اعلام کرد این ماموریت با هدف «به چالش کشیدن محاصره غیرقانونی و مرگبار غزه» انجام میشود.
در این بیانیه آمده است، این مأموریت با وجود اعمال خشونت و بدرفتاری رژیم صهیونیستی با اعضای ناوگان، تا شکستن محاصره ادامه خواهد یافت.
بر اساس این بیانیه، دو کشتی پیش از این حرکت خود را آغاز کردهاند. کشتی «حنظله ۲» طی ماههای ژوئن و ژوئیه (خرداد و تیر) در بنادر نروژ، سوئد و دانمارک توقف داشته و کشتی «کیت» نیز اوایل ماه جاری از بریستول انگلیس حرکت کرده و پس از آن در بنادر ایرلند، آلمان و فرانسه پهلو گرفته است.
این ائتلاف اعلام کرد پیش از ادامه حرکت به سمت غزه، توقفهایی در اسپانیا، پرتغال و ایتالیا نیز برای ناوگان برنامهریزی شده است.
ناوگان آزادی همچنین اعلام کرده که تداوم ماموریت این ائتلاف با هدف جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت انسانی غزه و تلاش برای پایان دادن به محاصره این منطقه صورت میگیرد.
«زوهر چمبرلین رگو» از اعضای کمیته راهبری ناوگان آزادی با اشاره به بیعملی مقامات کشورهای غربی در قبال جنایت رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: ناوگان آزادی دوباره حرکت میکند زیرا دولتهای ما همچنان از انجام تعهدات خود کوتاهی میکنند.
وی افزود که اعضای ناوگان در هر بندر بر حق فلسطینیها برای زندگی آزادانه و برخورداری از کرامت انسانی تأکید خواهند کرد.
مدافعان حقوق بشر، فعالان صلح، نمایندگان منتخب، روزنامهنگاران، متخصصان پزشکی و مدافعان حقوق فلسطینیان از جمله افرادی هستند که به این ماموریت پیوستهاند.
ائتلاف ناوگان آزادی از دولتها خواسته امنیت و عبور ایمن کشتیهای این ناوگان را تضمین کنند. این ائتلاف همچنین خواستار اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای تسهیل ورود غذا، آب و دارو به غزه و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای پایان دادن به محاصره این منطقه شده است.