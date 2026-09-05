نگرانی مقامات لندن از تاثیر ناگوار جنگ علیه ایران بر اقتصاد انگلیس

جوان آنلاین: جان هیلی این هشدار را پس از جهش در استقراض دولت در اوایل این هفته صادر کرد که نشاندهنده نگرانی مراکز مالی در مورد تأثیر تورمی جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران است.
با این حال، هیلی همچنین به فایننشال تایمز وعده داد که بودجه پیشنهادی انگلیس در ۲۸ اکتبر مانند سپری در برابر عدم قطعیت های موجود عمل خواهد کرد.
وی به فایننشال تایمز گفت: آنچه در خاورمیانه اتفاق میافتد، به تورم، رشد و هزینههای استقراض ضربه میزند.
هیلی افزود: این بخشی از یک دنیای خطرناکتر است و یکی از چالشهایی است که ما باید در این کشور با آن روبرو شویم.
به گزارش ایرنا، موج تازه فروش اوراق قرضه در بازارهای مالی، هزینه استقراض دولت انگلیس را به بالاترین سطح در ۱۸ سال اخیر رسانده و فشار مضاعفی را بر بودجه و هزینههای مالی دولت جدید «اندی برنهام» وارد کرده است.
تازهترین جهش هزینه استقراض انگلیس در سایه موج گسترده فروش اوراق دولتی در بازارهای جهانی رخ داده است. افزایش قیمت انرژی در پی تداوم و تشدید تجاوزات آمریکا علیه ایران، نگرانی سرمایهگذاران درباره ماندگاری تورم و افزایش بدهی دولتهای بزرگ را تشدید کرده و بازارهای مالی را تحت فشار قرار داده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دولت تازه اندی برنهام و جان هیلی وزیر دارایی انگلیس برای ارائه نخستین بودجه خود در ۲۸ اکتبر (۶ آبان ماه) آماده میشوند. افزایش هزینه بهره بدهی میتواند بخش بیشتری از منابع دولت را ببلعد و گزینههای موجود برای تأمین هزینه برنامههای اقتصادی و اجتماعی را محدود کند.