جوان آنلاین: رسول راضی نماینده سابق پارلمان عراق گفت: دولت آمریکا، بغداد را تحت فشار قرار میدهد تا شروطش را بپذیرد. دولت توافقی دارد و تاریخ مشخصی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ۳۰ سپتامبر (هشتم مهرماه) تعیین کرده است. گروههای مقاومت و احزاب سیاسی این موضوع را زیر نظر دارند تا جدیت اجرای این توافق را قبل از شروع مرحله جدید بررسی کنند.
وی افزود: دولت آمریکا شروطی را به عراق تحمیل کرده و مانع از تکمیل کابینه یا پر کردن پستهای خالی وزارتی پیش از ۳۰ سپتامبر، تاریخ تعیین شده برای خروج نیروهای آمریکایی، شده است. آمریکا در حال اعمال فشار بر دولت و تعیین شرط برای تکمیل کابینه، و از طریق این فشار به دنبال خلع سلاح مقاومت اسلامی در عراق است.
از سوی دیگر، «محمد الحسناوی» نماینده فراکسیون «جنبش حق» در پارلمان عراق خواستار تفکیک موضوع تکمیل کابینه از موضوع خروج آمریکا از عراق در پایان ماه جاری میلادی شد و اهمیت تعیین وزرا، به ویژه وزرای کشور و دفاع، با توجه به چالشهای پیش روی منطقه را مورد تاکید قرار داد.
الحسناوی بیان کرد که این فراکسیون به همراه بسیاری از جناحهای دیگر، به روسای جناحهای پارلمانی فشار میآورد تا آنها را به سمت تکمیل کابینه نخست وزیر الزیدی سوق دهد.
وی افزود: پارلمان بر اهمیت پر کردن سریع پستهای خالی وزارتخانه تأکید دارد. با توجه به چالشهای قابل توجه پیش روی عراق، نیاز فوری به تسریع در تعیین وزرا، به ویژه برای وزارتخانههای کشور و دفاع، وجود دارد. تاخیر در تعیین تکلیف این دو وزارتخانه، با موضوع خروج آمریکا از عراق مرتبط است. وزارت دفاع باید مستقل باشد و علاوه بر این، وزارت کشور باید به تمام منابع لازم برای مقابله با چالشهای فعلی با توجه به اوضاع منطقه مجهز شود.
چندی پیش، «قاسم التمیمی» تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد که فشار آمریکا و دخالت سیاسی برخی چهرهها، عامل تأیید نشدن برخی از نامزدها در کابینه الزیدی بوده است.
التمیمی بیان کرد: فشار و دخالت بینالمللی به ویژه از سوی آمریکا در روند تشکیل کابینه عراق با هدف جلوگیری از تأیید برخی از نامزدهای گروههای سیاسی در جریان است تا از این طریق منافع و خواستههای مورد نظر واشنگتن در عراق محقق شود.