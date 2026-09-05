کد خبر: 1377685
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه

رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی از غزه را با توپخانه و خان‌یونس را به وسلیه قایق‌های جنگی مورد حمله قرار داد.

جوان آنلاین:  توپخانه‌های ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی از نوار غزه را بمباران کردند.

تمرکز ارتش اسرائیل در این حمله، محله «التفاح» در شرق غزه بوده است.

همچنین به شهر «خان‌یونس» در جنوب نوار غزه توسط ناوها و قایق‌های جنگی نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی، حمله شده است. این شناورها با استفاده از توپ‌های دوربرد مستقر روی عرشه، شرق شهر خان‌یونس را بمباران کردند.

آمار اولیه از تلفات این حمله در خان‌یونس از شهادت دستکم ۲ فلسطینی و زخمی شدن سه نفر حکایت دارد.

همچنین سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در پوشش خودروهای نظامی و زرهی، به فلسطینیان در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه تیراندازی کردند.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت اما پس از گذشت ماه ها کشتار و ویرانگری نتوانست به اهدافش و از جمله نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ برسید و به همین دلیل مجبور به تن دادن به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، غزه
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