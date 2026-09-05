انتقاد آلمان از وزیر افراطی اسرائیلی به خاطر تمسخر زندانیان فلسطینی

جوان آنلاین: مارتین گیزه سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان از ویدیوی منتشر شده توسط بن گویر که با واکنشهای تندی روبرو شد و سپس از رسانههای اجتماعی حذف شد، انتقاد کرد.
گیزه روز جمعه در یک نشست خبری در برلین گفت: البته، این ویدبو کاملاً غیرقابل قبول است. وحشتناک است.
وی افزود که دولت آلمان قاطعانه با سیاستها و لفاظیهای بن گویر مخالف است.
این ویدیوی جنجالی، زندانیان فلسطینی دارای اضافه وزن را نشان میدهد که روی یک تسمه نقاله به داخل یک مرکز منتقل میشوند و لاغر و گریان از آن خارج میشوند.
به گزارش ایرنا، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی پیش از این نیز تصاویر جنجالی از زندانیان فلسطینی منتشر کرده بود.
این ویدیو که با استفاده از انیمیشن ساخته شده، ابتدا امکانات اولیه زندانیان فلسطینی را نشان میدهد و سپس با نمایش حرکت بنگویر در فعال کردن یک مکانیزم، حذف این امکانات و انتقال زندانیان به شرایط بسیار سختتر و دشوارتر را به تصویر میکشد.
در پایان این ویدیو، شعار صهیونیستیِ «ما وعده دادیم و انجام دادیم!» به چشم میخورد که نشاندهنده ترویج رسمی سیاستهای سرکوب و شکنجه در رژیم اشغالگر است.
این ویدیو در حالی منتشر میشود که بنگویر پیش از این نیز با اظهارات جنجالی خود موجی از محکومیتهای بینالمللی را برانگیخته بود.
وی پیشتر خواستار تشدید حملات هوایی به نوار غزه و کشتار روزانه «۳۰ تا ۴۰» فلسطینی شده و بر طرحهای شهرکنشینی در اراضی اشغالی تأکید کرده بود.