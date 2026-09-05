جوان آنلاین: سخنگوی ارتش اسرائیل دقایقی پیش با انتشار یک بیانیه اعتراف کرد حملات حزب‌الله در نزدیکی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی همچنان پابرجاست و فعالیت پهپادی این جنبش همچنان نظامیان اسرائیلی را درگیر کرده است.

اعتراف سخنگوی ارتش رژیم اسراییل به ناتوانی در مهار حمله پهپادی حزب الله در حالیست که «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی عصر جمعه مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی بر آخرین دژ حزب‌الله در جنوب لبنان مسلط شده است.

طبق بیانیه ارتش رژیم اسرائیل پهپاد یاد شده به منطقه حائل امنیتی نفوذ کرده و به منظور هدف قرار دادن سربازان اسرائیلی به آنان حمله کرده است.

این منطقه بخشی از خاک لبنان و در مناطق جنوبی این کشور است که ارتش رژیم اسرائیل به بهانه مقابله با حزب‌الله در آن مستقر شده است.

این موضوع نشانه تداوم فعالیت نیروهای حزب‌الله در مناطق نزدیک به ارتفاعات علی الطاهر است.

نیروی حزب‌الله با استفاده از پهپادهای مجهز به فیبر نوری، تلفات قابل توجهی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرده‌اند. این پهپاد به دلیل بهره‌مندی از ساختار ارتباطی بر پایه فیبر نوری به سختی قابل شناسایی و رهگیری هستند.