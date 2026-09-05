کد خبر: 1377678
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

غیرفعال شدن ردیاب‌های دستگاه‌های نظامیان آمریکایی از بیم ایران

آمریکا پنتاگون در بحبوحه نگرانی‌ها از حملات تلافی‌جویانه ایران، ردیاب‌های تبلیغاتی تلفن‌ها و رایانه‌های نیروهای آمریکایی را غیرفعال کرده است.

جوان آنلاین:  پنتاگون به ارتش آمریکا دستور داده است ردیاب‌های تبلیغاتی موجود در تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و دیگر دستگاه‌های مورد استفاده نیروهای نظامی را غیرفعال کنند.

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند این اقدام در پی نگرانی‌ها از حملات تلافی‌جویانه ایران در واکنش به تجاوز آمریکا و اسرائیل انجام شده است.

پنتاگون همچنین از نیروهای نظامی آمریکا در غرب آسیا خواسته است استفاده از خدمات موقعیت‌یابی جغرافیایی را در تلفن‌های شخصی و دستگاه‌های دولتی، فوراً متوقف کنند.

این اقدام در نامه‌هایی که یکی از سناتورهای آمریکایی منتشر کرده و همچنین در اظهارات مقام‌های نظامی آمریکا افشا شده است.

نامه‌هایی که روز جمعه از سوی ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، منتشر شد، همراه با اظهاراتی که مقام‌های نظامی در اختیار رویترز قرار داده‌اند، نشان می‌دهد این تصمیم پس از گزارش‌هایی اتخاذ شده که حاکی از استفاده از داده‌های تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در غرب آسیا بوده است.

این افشاگری‌ها بر نگرانی فزاینده‌ای در حوزه امنیت ملی آمریکا تأکید دارد: داده‌های مکانی که صنعت تبلیغات جمع‌آوری می‌کند و سپس در اختیار شرکت‌های واسطه داده قرار می‌دهد، می‌تواند برای ردیابی و هدف قرار دادن نیروهای نظامی مستقر در مناطق جنگی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت‌های واسطه داده، شرکت‌هایی هستند که اطلاعات شخصی افراد را جمع‌آوری، تجمیع و سپس به دیگران می‌فروشند.

رویترز ماه گذشته گزارش داده بود که ایران از داده‌های عمومی موجود که توسط این دلالان جمع‌آوری شده است، برای ردیابی نیروهای آمریکایی در منطقه استفاده کرده است.

با این حال، ارتش آمریکا اعلام کرده است که شناسه‌های تبلیغاتی مرتبط با دستگاه‌های تلفن همراه از اوایل سال جاری غیرفعال شده بودند. نیروی هوایی آمریکا نیز گفته است شناسه‌های تبلیغاتی را حدود دو ماه پیش در رایانه‌ها و تلفن‌های همراه غیرفعال کرده است.

این موضوع بخشی از سردرگمی‌های ارتش آمریکا برای تحقیق درباره دلایل کشته شدن نظامیان آمریکایی در حملات دقیق ایران بوده است.

مسئله ردیاب‌های موجود در دستگاه‌های نظامیان آمریکایی تنها به عنوان یکی از فرضیه‌ها در این خصوص مطرح شده اما آمریکایی‌ها درباره صحت آن شک دارند.

همزمان نیروهای مسلح ایران به آمریکا توصیه کرده است در صورتی که واشنگتن همچنان به دنبال تأمین منافع خود در منطقه است، واقعیت‌های موجود در میدان را بپذیرد و منطقه را ترک کند.

سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش ایران، روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت چالش‌هایی که ارتش آمریکا در منطقه با آن روبه‌روست و مشکلاتی که مردم آمریکا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نتیجه تصمیم واشنگتن برای حمله به یک کشور مستقل و متمدن است.

او افزود: «راه‌حل مناسب برای آمریکا این است که واقعیت‌ها را بپذیرد، هزینه‌های آن را بپردازد و منطقه را ترک کند.»

آمریکا و اسرائیل در روز نهم اسفندماه سال گذشته جنگ تجاوزکارانه خود علیه ایران را آغاز کردند. با این حال، ۴۰ روز بعد در پی مقاومت ایران و عملیات‌های تلافی‌جویانه این کشور، طرف‌های مقابل ناچار به پذیرش آتش‌بس شدند.

در ۱۷ ژوئن، تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه ۱۴ بندی اسلام‌آباد را امضا کردند که بر پایان خصومت‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی تأکید داشت.

با این حال، واشنگتن تمامی مفاد این تفاهم را نقض کرد و در پی آن ایران واکنشی قاطع نشان داد.

از آن زمان، منطقه شاهد دو دور درگیری، یکی در ماه ژوئیه و دیگری در اوایل سپتامبر، بوده است؛ در این حملات، آمریکا مراکز نظامی و غیرنظامی ایران را هدف قرار داده و ایران نیز در پاسخ، پایگاه‌های تحت اداره آمریکا در سراسر غرب آسیا را مورد حمله قرار داده است.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ایران امریکا ، آمریکایی
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