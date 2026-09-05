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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت در هفته ای که گذشت

قیمت نفت با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه قیمت نفت در هفته گذشته رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرد.

جوان آنلاین:  قیمت نفت در ساعات گذشته افزایش یافت و هفته را با رشد قابل‌توجهی به پایان رساند. همزمان با ازسرگیری درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در هفتمین ماه مناقشه دو کشور،قیمت نفت خام برنت در پایان معاملات جمعه به ۹۶ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید که ۷۶ سنت (معادل ۰.۸ درصد) افزایش داشت. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۱۸ سنت افزایش (۰.۲۰ درصد)، در سطح ۹۱ دلار و۲۲ سنت در هر بشکه بسته شد. همچنین قیمت خرده‌فروشی گازوئیل در آمریکا به رکورد تاریخی خود رسید.

در طول هفته، نفت برنت ۷.۶ درصد و نفت آمریکا نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرد، زیرا مسیرهای تأمین انرژی در خاورمیانه همچنان مسدود است.

روند صعودی قیمت نفت، همراه با افزایش بسیار شدیدتر قیمت سوخت، تورم و هزینه‌های استقراض دولت‌ها را در سراسر جهان بالا برده و نگرانی‌ها را تشدید کرده است که رشد اقتصاد جهانی ممکن است بدون یک کاهش قیمت چشمگیر، دچار پس‌رفت شود.

کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان ارشد شرکت ریستاد انرژی، گفت:کلیه‌ی بخش‌های اقتصاد از گازوئیل تأثیر می‌پذیرند. این یکی از دلایلی است که بازده اوراق قرضهٔ دولتی در آمریکا اینقدر بالاست؛ چراکه انتظار می‌رود تورم همچنان افزایش یابد.

رکوردشکنی قیمت گازوئیل در آمریکا

میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، زیرا تشدید مجدد خصومت‌های آمریکا و ایران و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، اختلال در عرضه را افزایش داد. بر اساس داده‌های انجمن خودروسازی آمریکا (AAA)، هر گالن گازوئیل هم‌اکنون به طور میانگین ۵.۸۵ دلار قیمت دارد.
قیمت گازوئیل ممکن است بیش از این نیز افزایش یابد، چرا که موجودی انبارها به دلیل نزدیکی به فصل کشاورزی و برداشت محصولات کاهش یافته و گازوئیل سوخت اصلی تجهیزات کشاورزی است. افزون بر این قرارداد آتی معادل آن، یعنی نفت کوره‌ی گرمایشی، نیز با نزدیک شدن به فصل زمستان جهش قابل‌توجهی داشته است.

افزایش قیمت نفت تداوم دارد

سیتی‌بانک پیش‌بینی خود را برای میانگین قیمت نفت برنت در سه‌ماهه‌ی سوم سال به ۸۶ دلار در هر بشکه افزایش داد (از ۸۰ دلار قبلی) و اعلام کرد که بازگشایی تنگه‌ی هرمز بیش از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد، زمان می‌برد.

تحلیلگران گروه بانکی ای‌اندزد (ANZ) نیز پیش‌بینی کوتاه‌مدت خود را برای نفت برنت به ۹۵ دلار در هر بشکه افزایش دادند و احتمال افزایش بیشتر را در صورت تشدید مناقشه‌ی خاورمیانه مطرح کردند.

اقتصاد آمریکا در ماه اوت ۱۶۲,۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرد که نگرانی‌ها درباره‌ی ضعف در بازار کار را تا حدی کاهش داد، اما در عین حال استدلال برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر را تقویت کرد.
جان کیلداف، هم‌بنیانگذار شرکت آگین کپیتال، در این باره گفت: ارقام قوی اشتغال نشان‌دهنده‌ی افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است و این موضوع بر قیمت نفت وست تگزاس فشار وارد می‌کند.

جریان عبور نفت‌کش‌ها همچنان مختل است

دولت آمریکا اعلام کرده است که جریان نفت خاورمیانه در هفته‌های اخیر به سطح نزدیک به حالت عادی بازگشته، اما تحلیل‌گران و ردیاب‌های کشتی‌ها نشان می‌دهند که این جریان‌ها همچنان به شدت دچار اختلال هستند.

بر اساس داده‌های اولیه‌ی کشتیرانی، روز چهارشنبه تنها چهار کشتی باری از تنگه‌ی هرمز عبور کردند که به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین ۱۰ روزه‌ی حدود ۱۵ کشتی در روز است.

نوربرت روکر، رئیس بخش اقتصاد و تحقیقات نسل‌های آینده در بانک ژولیوس بائر، گفت: به نظر می‌رسد نفت در مرحله‌ای قرار دارد که بن‌بست ناشی از درگیری و خصومت‌های مکرر، به طور منظم یک حق‌بازار (ریسک‌پریمیوم) را در قیمت‌ها تزریق می‌کند.

به نظر می‌رسد با تداوم تنش‌ها در خاورمیانه میان ایران و آمریکا روند افزایش قیمت نفت همچنان تداوم داشته باشد؛ چرا که با گذشت بیش از ۶ ماه از تجاوز نظامی آمریکا به ایران تنگه هرمز همچنان مسدود است و میزان عبور نفتکش‌ها از این آبراه استراتژیک بسیار محدود است.

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت ، نفت خام
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