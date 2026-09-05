منابع امنیتی عراقی: پایگاه هوایی الحریر آمریکا در حال تخلیه کامل است

جوان آنلاین: خبرگزاری المعلومه به آخرین وضعیت پایگاه آمریکایی الحریر در اقلیم کردستان عراق اشاره و به نقل از منابع امنیتی گزارش داد: درب اصلی پایگاه بازگشایی شده است تا تردد کاروان نظامیان آمریکایی، به ویژه به سمت پایگاه‌های واقع در سوریه از سرگرفته شود؛ به ویژه از آنجایی که نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر خروج تدریجی از پایگاه هوایی الحریر را آغاز کرده‌اند. خروج از پایگاه به سمت تخلیه کامل پیش می‌رود که انتظار می‌رود طبق برنامه‌های مصوب، قبل از ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر ماه آینده) تکمیل شود.

این رسانه عراقی افزود: وضعیت هشدار بالا و آماده‌باش کامل در پایگاه هوایی الحریر در نزدیکی استان اربیل برای اولین بار در روزهای گذشته پایان یافته است و جمع‌آوری بقایای یک بالن هوایی مورد استفاده به عنوان سامانه هشدار دهنده و رصد زودهنگام آغاز شده است.

المعلومه به نقل از این منابع افزود: پایگاه هوایی الحریر، جایی که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند، پس از پنج ماه شروع به کاهش وضعیت هشدار کرده و گروه‌هایی در حال جمع‌آوری بقایای یک بالن هوایی که چند روز پیش در یک حمله پهپادی منهدم شده بود، مشاهده شدند. این بالن هوایی به عنوان ابزاری مهم برای نظارت هوایی عمل می‌کرد.

منابع امنیتی روز دوشنبه هفته گذشته از اعلام وضعیت آماده‌باش حداکثری و بسته‌شدن تمامی ورودی‌های پایگاه نظامی آمریکایی الحریر در نزدیکی اربیل به علت نگرانی از حملات احتمالی خبر داده بودند.

پایگاه الحریر از جمله اهداف مرتبط با منافع آمریکا در منطقه محسوب می‌شود و در ماه‌های گذشته هدف حملاتی قرار گرفته که خسارات مستقیمی به‌ویژه در بخش رادارهای نظامی به همراه داشته است.