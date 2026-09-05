جوان آنلاین: نفتالی بنت نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت که باید اطلاعات جاسوسی علیه کشور قطر جمع آوری شده و علیه این کشور از طریق رسانه های جمعی اقدام کرد.

وی اضافه کرد: من از بمباران قطر طی فردا حرف نمی زنم بلکه از اقدام اطلاعاتی علیه این کشور صحبت می کنم. قطر دشمن ما است و ما باید در این چارچوب وارد عمل شویم.

بنت گفت: ضرورتا منظور من اقدام نظامی نیست بلکه اقدام اقتصادی و سیاسی است و با هم پیمانان خود در منطقه از جمله عربستان، امارات، مصر و غیر برای اعمال فشار بر دوحه همکاری می کنیم.

وی پیشتر نیز قطر را به حمایت مالی از حماس متهم کرده و گفته بود که هدف این کشور نابودی رژیم صهیونیستی است.