جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت عالی قضایی و حقوقی، به‌منظور شرکت در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، عازم دهلی هند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با پرواز «میناب ۱۶۸» به هند رفت.

رئیس قوه قضاییه پیش از سفر به هند به منظور شرکت در اجلاس بریکس اعلام کرد که امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم.

یکی از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه در روز اول سفر به هند، دیدار با جمع گسترده‌ای از رهبران ادیان، علما و فرهیختگان این کشور بود؛ دیداری که محتوای آن، فراتر از یک دیدار تشریفاتی، به مسائل مهمی همچون صلح جهانی، عدالت، مقابله با تجاوز و ضرورت همکاری ملت‌ها اختصاص داشت.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نشست رؤسای نظام‌های قضایی بریکس در دهلی هند، ضمن با تشریح نقش قانون‌گرایی در شکل‌گیری نظام عادلانه بین‌الملل، اظهار کرد: قانون‌گرایی و التزام به قانون از مهم‌ترین پایه‌های نظم، عدالت و پیشرفت در هر جامعه است. پایبندی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به اصول و قوانین می‌تواند از یک‌جانبه‌گرایی، زورگویی و زیاده‌خواهی جلوگیری کند. نظام بین‌المللی عادلانه زمانی شکل می‌گیرد که همه کشورها فارغ از میزان قدرت، ثروت و نفوذ خود، از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ قدرتی نتواند اراده و منافع خویش را بر دیگران تحمیل کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش بریکس در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی گفت: در اسناد بریکس بارها بر احترام متقابل و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پای‌بندی به منشور ملل متحد تاکید شده است. بریکس به عنوان یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌های اقتصادی و سیاسی، نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی دارد. ما خواهان نظمی هستیم که در آن، هیچ قدرتی خود را فراتر از قانون نداند. از اعضای بریکس می‌خواهیم در کنار قانون بایستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات و تعدیات سلطه‌گران علیه ملل مستقل تصریح کرد: جهان امروز، در کنار پیشرفت‌های علمی و فناوری، شاهد گسترش تجاوز به حاکمیت کشورها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یک‌جانبه و فشارهای فزاینده علیه ملت‌های مستقل از ناحیه برخی قدرت‌های سلطه‌گر می‌باشد.

رئیس عدلیه عنوان داشت: نظام‌های قضایی و نهادهای حقوقی ما، نباید نسبت به نقض حقوق بنیادین انسان‌ها، کشتار غیرنظامیان، آوارگی اجباری ملت‌ها، خسارات وارده به زیرساخت ها، و بی‌کیفرمانی عاملان جنایات بین‌المللی بی‌تفاوت باشند.

قاضی‌القضات با تاکید بر سلطه‌ستیزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران سال‌هاست هزینه سنگینی برای استقلال خود پرداخته است. در سال گذشته و سال جاری جمهوری اسلامی ایران با تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد. این حملات و جنگ غیرقانونی و خلاف همه موازین بین‌المللی، صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نبود. در روز نخست رهبر عزیز و محبوب جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از مردم مظلوم از جمله ۱۶۸ نفر کودک دانش‌آموز مدرسه میناب به شهادت رسیدند. این تنها بخشی از جنایات روز اول یک جنگ ۴۰ روزه بود. علاوه بر این، بسیاری از زیرساخت‌ها و اماکن از جمله بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و فرهنگی و اماکن مسکونی، هدف قرار گرفته و شمار زیادی از مردم عادی، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند. این اقدام آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مصداق بارز جنایات جنگی است، لیکن متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی سازمان‌های بین‌المللی به این جنایات هستیم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت‌های جهان اظهار کرد: امروز ممکن است این صدا، صدای ایران باشد، اما فردا ممکن است صدای هر یک از کشورهای حاضر در این سالن باشد، گو اینکه در سال‌های گذشته افغانستان، عراق و اخیراً ونزوئلا مورد تجاوز نظامی جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم غیرنظامی در این کشورها جان خود را از دست دادند و رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی نیز با حمله به غزه و لبنان، بیش از ۷۳ هزار نفر انسان مظلوم و بی‌پناه از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشید و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به کوچ اجباری نمود.

رئیس قوه قضاییه با طرح این سؤال که آیا فردا از ما نخواهند پرسید کدام سمت تاریخ ایستاده بودیم؟ چند درخواست را از اعضای بریکس مطرح کرد و گفت: اعضای بریکس، نخست، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ایران را طبق موازین بین المللی، بخصوص منشور ملل متحد، محکوم کنند و تدابیر لازم را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی متجاوزین به عمل آورند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: دوم، با اعمال اصل صلاحیت جهانی، مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان دو جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت تعقیب قرار دهند.

رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز داریم؛ عدالتی که گزینشی نباشد، حاکمیت قانون را قربانی ملاحظات سیاسی نکند و حقوق ملت‌ها را بر اساس میزان قدرت آنان، اندازه‌گیری نکند.